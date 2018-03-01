Обращение Министра МЧС России к ветеранам гражданской обороны и сотрудникам МЧС России
1 марта 2018 14:41
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МОГО создана в 1931 году как Ассоциация Женевских зон, призванная обеспечивать защиту гражданского населения в периоды военных конфликтов. В 1966 году МОГО получила статус международной межправительственной организации, деятельность которой направлена на комплексное укрепление национальных, региональных и международных потенциалов, внедрение новых методов и технологий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также укрепление международной кооперации в области предупреждения и ликвидации бедствий и катастроф.
Важным результатом работы МОГО и признанием ее весомой роли в международном гуманитарном сообществе стало принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2015 года, согласно которой МОГО получила статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.
Знаковым событием в истории сотрудничества МЧС России и МОГО стало подписание 21 ноября 2017 года в Женеве Рамочного соглашения о стратегическом партнерстве между Правительством Российской Федерации и МОГО.
При поддержке России в МОГО создан международный центр мониторинга и координации (далее - МЦМК), в основу которого заложены российские передовые информационные технологии, адаптированные под международные стандарты. МЦМК стал одним из базовых международных центров, осуществляющих сбор и анализ информации о крупномасштабных бедствиях, обмен оперативными данными о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также единой платформой для подготовки специалистов чрезвычайных служб.
В рамках реализации программ гуманитарного содействия и совершенствования кадрового потенциала стран-членов МОГО осуществляется обучение специалистов на базе высших учебных заведений МЧС России, а также развитие Российско-сербского и Российско-армянского гуманитарных центров.
МЧС России под эгидой МОГО реализует проекты содействия международному развитию в ряде стран, включая Кубу, Тунис, Иорданию, Камерун, Сербию, Южную Осетию, Абхазию, Армению.
Являясь стратегическим партнером МОГО Российская Федерация активно участвует в совершенствовании систем гражданской защиты на региональном, федеральном и международном уровнях.
Гражданская оборона России имеет 8 5-летнюю историю с динамичным и непрерывным процессом совершенствования на всех этапах ее развития в соответствии с существующими угрозами и вызовами, обеспечивая решение задач по защите населения территорий.
Результат нашей совместной работы - спасенные жизни, уменьшение количества пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций по всему миру, повышение устойчивости к бедствиям и катастрофам посредством комплексного укрепления и совершенствования систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Хочу выразить уверенность, что дальнейшее сотрудничество МЧС России с МОГО и другими профильными международными организациями, а также национальными чрезвычайными службами стран будет столь же плодотворным.
Выражаю глубокую благодарность всем, кто посвятил свою жизнь служению благородному делу гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений.
Пусть наша общая слаженная работа, профессионализм, мужество и преданность делу служат эффективному развитию системы гражданской обороны в нашей стране и по всему миру, а также укреплению международного имиджа МЧС России и Российской Федерации, способствует обеспечению необходимого уровня защищенности населения от возможных угроз и вызовов современного мира.
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучков
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