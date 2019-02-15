Обращение Дмитрия Азарова в связи с 30-летием вывода войск из Афганистана
15 февраля 2019 21:32
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15 февраля 1989 года – особая дата в истории нашей страны. В этот день завершился вывод советских войск из Афганистана. Завершилась война, которая стала одной из самых трагических и противоречивых в истории нашей сраны. Она навсегда оставила в сердцах нескольких поколений наших граждан глубокую незаживающую рану. Но в то же время показала, что наши солдаты и офицеры достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Через огонь Афганистана прошли тысячи наших земляков-самарцев. 244 из них пали смертью храбрых. Сегодня в Самарской области проживают более 6900 участников тех страшных событий. Мы гордимся нашими земляками, проявившими мужество и героизм в сложнейших боевых условиях, доказали готовность жертвовать своей жизнью, профессионально и с честью решать самые сложные и опасные боевые задачи.
Сегодня мы живем в обстановке новых угроз нашей стране, и пример подлинного патриотизма, стойкости, несгибаемости боевого духа, проявленный воинами — «афганцами», крайне важен для подрастающих поколений. Выражаю глубокую благодарность всем нашим землякам, участвовавшим в военных конфликтах на территориях ближнего и дальнего зарубежья, за активное участие в общественно-политической жизни региона, ветеранском движении, в работе по патриотическому воспитанию молодёжи.
Наш священный долг — ценить подвиг воинов-интернационалистов, вечно помнить отважных и мужественных солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству.
От всей души желаю ветеранам войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия, успехов и мирного неба над головой!
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
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