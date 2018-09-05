Обнаружен поддельный Viber, который ворует данные из WhatsApp

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Стефенко обнаружил программу на сайте, замаскированном под магазин приложений Google Play. Разработчикам шпионской версии Viber удалось удачно повторить настоящий мессенджер. У приложения стоит значок "выбор редакции", указано более 500 миллионов загрузок, а также средняя оценка пользователей на уровне 4,3 балла.После установки псевдо-Viber запрашивает расширенный доступ к файлам в памяти и на SD-карте. В ходе работы приложение незаметно крадёт медиафайлы, документы из WhatsApp и WeChat, фотографии и другие загруженные файлы из памяти устройства. Кроме этого программа может записывать звонки.