Обманутые ожидания. Клиенты "Кэшбери" не дождались выплат
5 декабря 2018 14:31
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1 декабря этого года должен был стартовать возврат средств вкладчикам "Кэшбери". Как ранее сообщил в видео глава финансовой пирамиды Артур Варданян, перечисления клиентам будут 1-го числа каждого месяца, ближайшая дата выплат — 1 декабря. Глава "Кэшбери" уточнил, что перечисления будут лимитированными — например, по 2% или 5% от суммы долга компании перед пользователем (на карты Сбербанка или "Альфа-банка"). Также возможны компенсации в виде криптовалюты в размере 25% от суммы долга, резюмировал основатель финансовой пирамиды в видео.
Как выяснил Лайф, выплаты вкладчикам "Кэшбери" 1 декабря не стартовали. В личных кабинетах пользователей появилась информация о том, что перечисления состоятся до 16 декабря. Об этом Лайфу рассказали сами вкладчики — Юлия Иванова из Новосибирска и Яна из Москвы. По словам Яны, 1 декабря она обнаружила в онлайн-кабинете на сайте финансовой пирамиды сообщение, что выплаты будут начислены до 16 декабря.
— Я поставила на вывод средств, — уточнила Яна. Теперь она ждёт, когда перечисления состоятся.
Юлия Иванова из Новосибирска отметила, что "до 16 декабря" может быть и "6 декабря". Она также поставила на вывод в личном кабинете и ждёт перечислений.
Ранее пользователь Telegram под ником Tiger говорил Лайфу, что не верит в возврат средств вкладчикам "Кэшбери". По его словам, скорее всего компания сначала объявит, что это невозможно "по техническим причинам", а потом закроется. Накануне 1 декабря клиенты "Кэшбери" начали создавать группы взаимопомощи, не веря в то, что перечисления состоятся. У многих пользователей были взяты кредиты, которые они вложили в финансовую пирамиду.
Центробанк оценил ущерб от деятельности "Кэшбери" в 3 млрд рублей. В Банке России не ответили на запрос Лайфа о том, прогнозирует ли регулятор продолжение выплат вкладчикам финансовой пирамиды.
Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин предположил, что 16 декабря перечисления пользователям "Кэшбери" не состоятся.
— Наиболее вероятная причина того, что компания отложила выплаты — отсутствие у неё реальных активов, то есть ей нечего перечислить вкладчикам, — пояснил Александр Бахтин. — В результате организация будет максимально затягивать процесс возврата денег, изобретая всё новые причины. В деятельности "Кэшбери" усматриваются все признаки финансовой пирамиды. У такой организации нет средств: выплаты одним клиентам фактически производились за счёт новых привлечённых денег других граждан. Любые финансовые пирамиды неминуемо рушатся, кто-то даже успевает заработать, а кто-то — теряет все вложения.
Гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков согласен, что средства пользователям так и не будут возвращены. Этой же точки зрения придерживается управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова. Количество обманутых инвесторов превышает несколько десятков тысяч человек, уточнил Юрий Кудряков.
— Очевидно, что это были люди с низким уровнем финансовой грамотности, которые принимали решения, не исходя из соотношения риска и доходности, а лишь ориентируясь на последнее, — добавил Юрий Кудряков.
Пострадавшим гражданам необходимо обращаться в правоохранительные органы и суд, уверен Александр Бахтин. Впрочем, даже при наличии положительного решения суда пользователи могут не дождаться перечислений, так как компании нечем с ними расплатиться, добавил он. А это значит, что вложенные в "Кэшбери" деньги уже можно считать потерянными.
Гражданам лучше опасаться вложений в финансовые пирамиды. Можно лишиться всех своих средств в подобных проектах. Исходя из опыта МММ, пользователи не смогли вернуть свои деньги даже при условии того, что глава финансовой пирамиды Сергей Мавроди получил реальный срок. Все вложения необходимо оценивать, исходя из соотношения риск — доходность.
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