Обманутые дольщики в Тольятти получат компенсационные выплаты

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Самовольное строительство этого жилого дома, осуществляемое ООО «Горстрой», было приостановлено Государственной инспекцией строительного надзора в августе 2008 года. Позднее решением Арбитражного суда Самарской области в отношении ООО «Горстрой» была введена процедура внешнего управления. Строительная готовность объекта - 10%, площадь жилых помещений - 1458,33 кв.м. Региональным минстроем был проведен отбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий на реализацию мероприятий, связанных с социальными выплатами участникамэтого долевого строительства.Победителем был признан Самарский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (Самарский областной Фонд на селе).В ходе исполнения заключенного с министерством строительства Самарской области соглашения Фонд принял первых десятерых дольщиков этого проблемного объекта (всего в списке 60 человек). Они написали соответствующие заявления и предоставили необходимые документы, изучив которые, специалисты Фонда определят размер социальных выплат каждому конкретному дольщику и сопоставят их с размером субсидий, запланированных к выплате министерством строительства Самарской области.Суммы могут быть перечислены в течение одной недели.Самарским областным Фондом на селе еженедельно будут проводиться подобные встречи с дольщиками, таким образом, в ближайшее время проблема социальных выплат по данному объекту будет решена. Первый прием, по словам специалистов Фонда, прошелорганизованно и конструктивно.В своем Послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям губернии глава региона Дмитрий Азаров отметил важность проблем обманутых дольщиков и призвал не допустить новых банкротств.В настоящее время в области 42 проблемных объекта долевого строительства. Работа по удовлетворению прав обманутых граждан продолжается, передает пресс-служба облправительства.