Обманутые дольщики получили ключи от своих квартир на Тухачевского,10

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В Самаре, во вторник 26 декабря, дольщики дома № 10 по ул. Тухачевского получили ключи от своих квартир. Проблема участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, стоит перед регионом уже много лет. Главарегионана ноябрьском расширенном заседании поставил задачу найти решения для долгостроев в максимально короткие сроки:«Президент страны дал соответствующие поручения всем службам, министерствам, Госдуме, Совету Федерации. Сегодня по этому вопросу работают во многих регионах, концентрируют свои усилия, чтобы справиться с этой важнейшей для тысяч россиян проблемой».Поздравить самарцев приехал руководитель департамента государственных услуг в сфере градостроительства регионального министерства строительства. «В ноябре глава региона дал старт новой системной работе для того, чтобы принципиально пересмотреть не только существующие подходы к решению вопроса обманутых дольщиков, но и актуализировать ту базу, с которой мы работаем, разработать новые нормативно-правовые документы, которые позволят более активно привлекать застройщиков. Это сложный процесс, но он идет, и задачи, поставленные Президентом и главой региона, безусловно, будем исполнять», - подчеркнул Сергей Олегович. Он тепло поздравил дольщиков, собравшихся на долгожданное событие, с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством. Пожелав семейного счастья и домашнего уюта.Первой дольщицей, получившей ключи от застройщика объекта, генерального директора ООО «Промбезопасность», стала. Договор долевого строительства с «Проспект-Инвестстрой» на покупку однокомнатной квартиры в доме № 10 по ул. Тухачевского Ольга Федоровна заключила еще в 2004 году. Вскоре компанию признали банкротом. «В 2007 году мы окончательно потеряли всякую надежду, это было время полного отчаяния — переживали чуть не до инфаркта», - рассказала Ольга Федоровна. Супруги Бобырь тогда только вышли на пенсию и вложили в покупку новостройки все деньги, которые удалось накопить за долгие годы.Ситуация на объекте сдвинулась благодаря поддержке региональных и городских властей - для объекта был найден новый застройщик. Им стало ООО «Промбезопасность». В 2013 году компания заключила соглашение о достройке сразу трех проблемных долгостроев — на 5-й просеке (дом сдан в 2015 году) и на ул. Тухачевского, дома 10 и 18. Задача перед строителями стояла непростая — переделывать всегда сложнее, чем строить заново. «Проект домов № 10 и № 18 разрабатывался в 2000-е годы, с тех пор многие строительные требования и нормативы изменились. Поэтому нам пришлось корректировать оба проекта и заново проходить государственную экспертизу. В результате пришлось реализовать большой объем компенсационных мероприятий, это серьезная работа», - рассказал генеральный директор ООО«Промбезопасность» Вадим Кибардин.Застройщик отмечает, что без помощи региональных властей решить вопрос с достройкой было бы невозможно. Для завершения строительства дома потребовался комплекс мер, в том числе пришлось скорректировать нормативно-правовую базу. «После возникновения сложностей с оформлением земельного участка - потребовалось провести дополнительные инженерные изыскания и заново пройтигосударственную экспертизу проекта. Мы максимально работали над снятием административных барьеров для застройщика, предусмотрели меры по минимизации расходов — такие, например, как уплата процентных ставок по кредиту, снижение финансовой нагрузки при подключении к инженерным сетям», - пояснил Сергей Абрамович, сообщает пресс-служба облправительства.