Обманутые дольщики получили ключи от своих квартир на Тухачевского,10
27 декабря 2017 17:59
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региона Дмитрий Азаров на ноябрьском расширенном заседании поставил задачу найти решения для долгостроев в максимально короткие сроки:
«Президент страны дал соответствующие поручения всем службам, министерствам, Госдуме, Совету Федерации. Сегодня по этому вопросу работают во многих регионах, концентрируют свои усилия, чтобы справиться с этой важнейшей для тысяч россиян проблемой».
Поздравить самарцев приехал руководитель департамента государственных услуг в сфере градостроительства регионального министерства строительства Сергей Абрамович. «В ноябре глава региона дал старт новой системной работе для того, чтобы принципиально пересмотреть не только существующие подходы к решению вопроса обманутых дольщиков, но и актуализировать ту базу, с которой мы работаем, разработать новые нормативно-правовые документы, которые позволят более активно привлекать застройщиков. Это сложный процесс, но он идет, и задачи, поставленные Президентом и главой региона, безусловно, будем исполнять», - подчеркнул Сергей Олегович. Он тепло поздравил дольщиков, собравшихся на долгожданное событие, с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством. Пожелав семейного счастья и домашнего уюта.
Первой дольщицей, получившей ключи от застройщика объекта, генерального директора ООО «Промбезопасность» Вадима Кибардина, стала Ольга Бобырь. Договор долевого строительства с «Проспект-Инвестстрой» на покупку однокомнатной квартиры в доме № 10 по ул. Тухачевского Ольга Федоровна заключила еще в 2004 году. Вскоре компанию признали банкротом. «В 2007 году мы окончательно потеряли всякую надежду, это было время полного отчаяния — переживали чуть не до инфаркта», - рассказала Ольга Федоровна. Супруги Бобырь тогда только вышли на пенсию и вложили в покупку новостройки все деньги, которые удалось накопить за долгие годы.
Ситуация на объекте сдвинулась благодаря поддержке региональных и городских властей - для объекта был найден новый застройщик. Им стало ООО «Промбезопасность». В 2013 году компания заключила соглашение о достройке сразу трех проблемных долгостроев — на 5-й просеке (дом сдан в 2015 году) и на ул. Тухачевского, дома 10 и 18. Задача перед строителями стояла непростая — переделывать всегда сложнее, чем строить заново. «Проект домов № 10 и № 18 разрабатывался в 2000-е годы, с тех пор многие строительные требования и нормативы изменились. Поэтому нам пришлось корректировать оба проекта и заново проходить государственную экспертизу. В результате пришлось реализовать большой объем компенсационных мероприятий, это серьезная работа», - рассказал генеральный директор ООО
«Промбезопасность» Вадим Кибардин.
Застройщик отмечает, что без помощи региональных властей решить вопрос с достройкой было бы невозможно. Для завершения строительства дома потребовался комплекс мер, в том числе пришлось скорректировать нормативно-правовую базу. «После возникновения сложностей с оформлением земельного участка - потребовалось провести дополнительные инженерные изыскания и заново пройти
государственную экспертизу проекта. Мы максимально работали над снятием административных барьеров для застройщика, предусмотрели меры по минимизации расходов — такие, например, как уплата процентных ставок по кредиту, снижение финансовой нагрузки при подключении к инженерным сетям», - пояснил Сергей Абрамович, сообщает пресс-служба облправительства.
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