Областная библиотека приглашает всех желающих на творческий вечер Алексея Солоницына

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Широкой публике этот талантливый многогранный человек известен, прежде всего, как автор «Повести о старшем брате», посвященной брату писателя актеру Анатолию Солоницыну. За годы плодотворной работы им создано несколько десятков сценариев к документальным фильмам, выпущено множество книг, которые переведены на болгарский, венгерский, польский языки.В рамках программы юбилейного вечера состоится чтение коротких новелл Алексея Солоницына, пройдут кинопоказы фрагментов из его фильмов. Также для гостей мероприятия выступят Наталья Гражданкина и Мария Курганова, певицы, лауреаты Международных и Всероссийских фестивалей.Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.