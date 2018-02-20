Областная библиотека приглашает детей и взрослых посетить литературную игровую «Читаем спортивные сказки»

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Стоит отметить, что тема литературной игровой выбрана не случайно - восточные страны-красавицы одновременно являются странами-соперницами сборной России по футболу на чемпионате мира в 2018 году. Все эти истории – забавные, запоминающиеся и трогательные тесно связаны со спортом, настоящей крепкой дружбой и работой в команде, с новыми открытиями и успехами.Увлекательные сказки будет декламировать под аккомпанемент музыканта Максимилиана Яцкаря на флейте актер самарского театра «Город» Борис Трейбич.Напомним, что игровая - заключительная часть выставки афиш «Больше, чем футбол». Ждут гостей в галерее «Новое пространство», расположенной на 1 этаже Самарской областной универсальной библиотеки.Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.