Обладательницей джекпота в 506 миллионов рублей оказалась пенсионерка из Воронежской области

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Победительница рассказала, что купила билет в одном из отделений «Почты России». Однако проверить результаты попросила внучку, которая ответила, что билет ничего не выиграл.«Второй раз я перепроверяла билет сама на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму», — рассказала Власова. «Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию», — пояснила ее дочь Екатерина.Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в историиВласова пока не решила, как распорядится выигрышем. Однако они с дочерью заверили, что часть денег отдадут на благотворительность. ​О выигрыше участником лотереи «Русское лото» джекпота в 506 млн руб. стало известно 5 ноября. Денежный приз был разыгран в этот же день в ходе «тв-трансляции 1204-го тиража лотереи на одном из федеральных телеканалов». Этот выигрыш в лотерею, как замечали тогда в «Столото», стал самым крупным за всю историю страны. В билете у победителя оказались зачеркнуты все 15 выигрышных номеров.Через несколько дней «Почта России» сообщила, что за джекпотом никто не явился, и компания занялась поиском победителя.Счастливый билет, как уточнили представители «Почты России», был приобретен игроком ​«в период с 23 октября по 3 ноября 2017 года <...> в отделении почтовой связи Воронежской области».Фото: скриншот видео НТВ