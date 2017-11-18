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Новости /  Общество /  Социум  

Обладательницей джекпота в 506 миллионов рублей оказалась пенсионерка из Воронежской области

18 ноября 2017 19:16
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«Почта России» разыскивала победителя, который не пришел за призом. Внучка сказала Власовой, что билет ничего не выиграл.
Как пишет РБК, обладательницей рекордного выигрыша в 506 млн руб. ​оказалась 63-летняя Наталья Власова из Воронежской области. Об этом сообщается на сайте компании «Торговый дом «Столото».

Победительница рассказала, что купила билет в одном из отделений «Почты России». Однако проверить результаты попросила внучку, которая ответила, что билет ничего не выиграл.

«Второй раз я перепроверяла билет сама на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму», — рассказала Власова. «Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию», — пояснила ее дочь Екатерина.

Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории

Власова пока не решила, как распорядится выигрышем. Однако они с дочерью заверили, что часть денег отдадут на благотворительность. ​

О выигрыше участником лотереи «Русское лото» джекпота в 506 млн руб. стало известно 5 ноября. Денежный приз был разыгран в этот же день в ходе «тв-трансляции 1204-го тиража лотереи на одном из федеральных телеканалов». Этот выигрыш в лотерею, как замечали тогда в «Столото», стал самым крупным за всю историю страны. В билете у победителя оказались зачеркнуты все 15 выигрышных номеров.

Через несколько дней «Почта России» сообщила, что за джекпотом никто не явился, и компания занялась поиском победителя.

Счастливый билет, как уточнили представители «Почты России», был приобретен игроком ​«в период с 23 октября по 3 ноября 2017 года <...> в отделении почтовой связи Воронежской области».





Фото: скриншот видео НТВ



 
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Комментарии



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18 ноября 2017  19:16
«Почта России» разыскивала победителя, который не пришел за призом. Внучка сказала Власовой, что билет ничего не выиграл.
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