Обладатель лотерейного выигрыша почти в 270 миллионов рублей объявился!

186

Свою историю удачи мужчина с удовольствием рассказал в интервью. По словам нового героя государственных лотерей, к заветной победе, на которую он был серьезно нацелен, мужчина шел полгода. Анализировал результаты тиражей, искал эффективный метод выбора чисел. В конце концов остановился на самолично сконструированном нехитром «устройстве»: написал на бумажках числа и поместил в обычный пакет. Каждый раз наобум доставая бумажку с числом, нынешний победитель зачеркивал в билете соответствующий номер, таким образом, составляя комбинацию, которая и принимала участие в тираже.Первое серьезное предзнаменование грядущей крупной удачи он получил в декабре прошлого года, выиграв 25 000 рублей. «Именно тогда я понял, что это знак, и 50 миллионов, — почему-то именно эту сумму рисовало воображение — мне обязательно улыбнутся», — вспоминает победитель.О том, что судьба намекала на гораздо большее, мужчина узнал утром 22 февраля, проверив билет в интернете. «Признаюсь, я очень много раз перепроверял. Закрывал и снова открывал сайт. И так, несколько часов подряд. Позже попросил присоединиться жену, затем и детей. Всем же не может мерещиться», — смеется счастливчик.Потратить долгожданный выигрыш мужчина планирует на детей и обеспечение беззаботной старости. «Надежная семья у меня есть! А что еще нужно человеку? Все живы и здоровы, теперь еще и благополучны! О большем счастье к чему мечтать?», сообщает пресс-служба АО «ТД «Столото».