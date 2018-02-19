ОблГИБДД рекомендует гражданам использовать удобные интернет-сервисы для получения госуслуг

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В разделе «Сервисы» граждане могут найти удобные формы для проверки наличия задолженностей по штрафам и другую интересующую информацию. Сюда же добавлены новые возможности, с помощью которых можно проверить фотоматериалы, послужившие основанием для вынесения в автоматическом режиме постановлений о нарушениях ПДД.Наряду с электронным сервисом ГИБДД дополнительные возможности предоставляет не менее популярный Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru)Используя данный сайт, можно узнавать информацию о своих штрафах. Тут же есть возможность их уплаты через платежные интернет-системы. Кроме того, зарегистрированные пользователи могут получать сведения через SMS-сообщения. Здесь также реализована онлайн-оплата штрафов. В обоих случаях информация об уплате оперативно поступит в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах и будет сразу же передана в ГИБДД. Электронные платежные системы ведущих банков в полном объеме передают информацию обо всех принятых платежах в информационную систему. Несмотря на это, мы рекомендуем гражданам перед оплатой административных штрафов уточнить в банке, выполняет ли он требования законодательства о передаче сведений о принятых платежах в указанную систему.Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, можно получить доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются Госавтоинспекцией. Для регистрации в личном кабинете потребуются паспортные данные, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) и номер мобильного телефона или адрес электронной почты.Использование вышеуказанных сервисов позволит значительно сэкономить время, финансовые затраты и оперативно получить интересующую информацию, исключить длительное пребывание в подразделениях Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.