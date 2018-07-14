Объем свободных средств, находящихся в распоряжении россиян, в июне вырос более чем на 20%
14 июля 2018 15:48
258
В июне объем этих средств вырос сразу на 23,2% по отношению к майским показателям и составил 29,7 тыс. руб. По мнению социологов, это может быть связано с отказом россиян от поездок во время отпуска.
«В июне объем свободных денег достиг размера в 29,7 тыс. руб. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тыс. руб. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. В денежном выражении рост составил 5,6 тыс. руб.», — говорится в исследовании.
«Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных отпускных. Проверить вывод можно будет после получения данных индекса свободных денег в июле и августе», — пояснили социологи.
В городах-миллионниках значение индекса в июне увеличилось на 20,3% по сравнению с маем и составило 38 тыс. руб. В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек индекс вырос на 17,7%, до 31,2 тыс. руб., а с населением 100–500 тыс. — на 33,3%, до 20,8 тыс. руб.
Исследование базируется на данных потребления 30 тыс. россиян, 11,5 тыс. домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тыс. человек.
Ранее, в июне, Левада-центр выяснил, что среди россиян за границу чаще всего выезжают жители Москвы. По данным социологов, за рубежом бывали около трети россиян и две трети москвичей. Таким образом, жители столицы вдвое чаще выезжают за границу, чем любой среднестатистический россиянин. При этом действующий загранпаспорт, как уточнили социологи, «есть у четверти граждан страны и около 56% жителей столицы». Открытой визой для въезда в другую страну располагают 9% россиян и 20% москвичей, указали в Левада-центре.
Основными направлениями путешествий в течение последнего года россияне (в целом) назвали Турцию, Таиланд, Грецию, Италию и Испанию. Москвичи, в свою очередь, в последний год чаще всего ездили в Турцию, Испанию, Италию, на Кипр и в Таиланд.
Примерно в то же время ВЦИОМ выяснил, что почти в два раза сократилась доля россиян, отмечающих низкий уровень жизни и заработных плат в качестве наиболее важных проблем для страны. За год доля респондентов, отметивших эту проблему, снизилась с 26 до 14%. По данным опроса, здравоохранение по-прежнему остается в числе наиболее актуальных проблем России, за него проголосовали более четверти респондентов (28%).
Россияне также стали меньше беспокоиться размером пенсий — 11 против 20% ранее. С 18 до 12% снизилась доля респондентов, отметивших проблему безработицы. Замыкает список тема инфляции: ее называют в числе проблем 3 против 10% опрошенных год назад.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 июля 2018 18:33
Перед ними будет стоять задача представить народное искусство как тренд для молодёжи, что будет способствовать укреплению российской идентичности на... Социум
70
14 июля 2018 17:43
При этом основные расходы на проведение ЧМ — более $14 млрд — взял на себя российский оргкомитет. Как устроена экономика мировых первенств, разбирался РБК Социум
173
14 июля 2018 17:01
За незнание реальных зарплат почтальонов. Социум
176
Здравоохранение
14 июля 2018 18:01
По оценкам «Дела», годовой оборот частных медицинских компаний, зарегистрированных в Самарской области, превышает 6 млрд рублей. Здравоохранение
85
13 июля 2018 15:04
На уровне страны в отрасли здравоохранения успешно внедрена принципиально новая система - аккредитации врача, пришедшая на смену действующей долгое время... Здравоохранение
284
13 июля 2018 09:29
Советы опубликованы на сайте ведомства. Здравоохранение
250
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
302
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
266
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
267
Туризм
11 июля 2018 13:25
Ростуризм опубликовал обновленный черный список гостиниц, завышающих цены в период Чемпионата мира по футболу. Туризм
318
9 июля 2018 13:28
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемными. Туризм
395
9 июля 2018 13:22
Время в пути составляет 51 час 09 минут. Туризм
628
Образование
12 июля 2018 16:02
«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой... Образование
292
12 июля 2018 14:40
На участие в Конкурсе было подано 2523 заявок от 380 вузов страны. Образование
302
12 июля 2018 10:19
Завершается работа над созданием его концепции. Образование
282
Культура
13 июля 2018 13:38
Участники создадут свою собственную розу из цветного скотча и картона. Культура
233
13 июля 2018 13:19
Участники проедут по маршруту " Модерн на самарских улицах". Культура
234
13 июля 2018 13:10
Прием киноработ продлится до 1 октября. Культура
214
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
831
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1101
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1079
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
268
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
341
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
524
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2059
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2487
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1013
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
918
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2640
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1694
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2867
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
261
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
597
Мероприятия