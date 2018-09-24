ОСАГО предложили привязывать не к машине, а к человеку

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"Возможно, нам стоит рассмотреть вариант полноценного перехода от страхования автомобиля к страхованию рисков каждого водителя", - сказал он в ходе слушаний в верхней палате. "Почему владелец нескольких автомобилей должен иметь несколько полисов ОСАГО на каждый автомобиль? Очевидно, что он не может ездить на них одновременно", - отметил сенатор.Он предлагает "привязать полис не к автомобилю, а к правам".В Центробанке готовы обсуждать подобные нововведения. "Переход от страхования машины к страхованию водителя мы как идею, как принцип поддерживаем", - заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.По его словам, в Банке России подготовлен ряд предложений, касающихся принципов формирования тарифов ОСАГО. Их основная цель - индивидуализация тарифов в зависимости от стажа и степени аварийности вождения.Также было предложено снизить или отменить критерии мощности транспортного средства при расчете тарифа полиса ОСАГО.«Система тарификации потребует значительного увеличения количества факторов, учитываемых для расчета тарифа. Отдельно надо пересматривать действующие критерии, например, критерии мощности. Нужно или отменять, или сильно снижать его вес, как непринципиально влияющий на аварийность, в отличие от навыков вождения водителя», - сказал Н.Журавлев.По его словам, также необходимо отменить территориальный коэффициент при оформлении полиса ОСАГО. Он пояснил, что место регистрации не всегда соответствует территориальному использованию транспортного средства.Фото: