ОНФ запускает масштабный проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог»

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«Во многих регионах граждане недовольны состоянием дорог, зачастую у них нет возможности сообщить о ямах, просадке асфальта и других дефектах, – сказал координатор проекта, депутат Госдумы. – Кроме того, при планировании дорожных работ местные власти, как правило, не учитывают мнение автомобилистов и пешеходов. В результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать именно чиновники, а не граждане. Наш проект призван выработать совместное решение».Заявить о проблемной дороге можно на специально созданном сайте. «Мы предлагаем гражданам отмечать на карте, размещенной на сайте, участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. По этим данным будут составлены рейтинги дорог, требующих первоочередного ремонта. Списки «убитых» дорог мы направим в администрации регионов и муниципальных образований с просьбой отремонтировать их в 2017 г. либо включить в планы работ на 2018 г.», – пояснил Васильев.Также на портале будет доступна информация о планах по ремонту дорог, которая будет получена в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах. Таким образом, они смогут повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии его ремонта.Представители Народного фронта из Самарской и Волгоградской областей поделились своим опытом осуществления в регионах общественного контроля за состоянием дорог, после чего местные власти стали включать в планы именно те дороги, которые, по мнению граждан, нуждаются в ремонте.Активист движения «Убитые дороги» из Самарской областизаявил о том, что благодаря участию граждан в этой работе ситуацию с дорогами в регионах удастся изменить в лучшую сторону: «Нужно учитывать мнение граждан и работать совместно. Человек может отметить участок, за которым будет наблюдать общественность, Народный фронт. Это увидят чиновники, подрядные организации. Я уверен, что у такой работы будет результат. А в крайнем случае всегда могут подключиться Генпрокуратура России и ГИБДД».Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 г. Активисты ОНФ сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.