ОНФ выявил признаки картельного сговора при закупках лекарств в Самарской области на 1,2 млрд рублей
5 июня 2018 18:45
Так с 2008 г. в закупках медицинских товаров для организаций Самарской области представители ОНФ обнаружили признаки сговора ООО «Экспо-Мед» и ООО «Грант Плюс». Компании поставляют продукцию в Большечерниговскую центральную районную больницу, Тольяттинскую городскую поликлинику №2 и другие организации.
Сумма контрактов с признаками сговора составила 798,8 млн руб. Эксперты ОНФ выяснили, что компании имеют одних учредителей и единый контактный телефон. А большинство торгов проходило с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.
Кроме того, активисты Народного фронта выявили, что с 2011 г. контракты с Самарской городской клинической больницей № 1 имени Н.И. Пирогова поочередно заключают ООО «ВМСЕРВИС» и ООО «Веста-М». Сумма сомнительных закупок превысила 436,2 млн руб. Большинство торгов проходило с минимальным снижением цены. Примечательно, что у компаний совпадают телефонные номера.
«Компании 138 раз совместно приняли участие в торговых процедурах, демонстрируя отсутствие конкуренции. Многократное участие компаний должно было вызвать у заказчика подозрения, поскольку он расходует бюджетные средства и должен быть заинтересован в эффективности. Совпадение это или картельный сговор между заказчиком и поставщиками - установят контролирующие органы», - заявил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Вадим Нуждин.
«В новом «майском указе» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина особое внимание уделено сфере здравоохранения. В стране выделяются огромные средства на медицину, и они должны тратится эффективно. Мы заметили, что, зачастую, участники антиконкурентных соглашений не только поддерживают высокую цену, но и завышают ее. И ситуации, когда стоимость контракта снижается в разы в конкурентной борьбе, не единичны. То есть, повысив эффективность торгов можно обеспечить всех нуждающихся необходимыми лекарственными препаратами даже не увеличивая бюджет», - отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта. Он добавил, что всю выявленную информацию эксперты Народного фронта передали в ФАС России, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
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