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Огромное количество выявленных в этой сфере проблем носят управленческий характер.
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Новости /  Общество /  Социум  

ОНФ разработал «Народный стандарт качества работы поликлиник»

13 декабря 2017 17:38
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Огромное количество выявленных в этой сфере проблем носят управленческий характер.
На «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» будет представлен «Народный стандарт качества работы поликлиник». На основе него эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают правительству РФ подготовить профессиональный управленческий стандарт. Принятие документа позволит повысить уровень условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения для пациентов.

За полгода в рамках проекта «Народная оценка качества» активисты ОНФ проинспектировали более 1200 медучреждений в 85 субъектах страны. Огромное количество выявленных в этой сфере проблем носят именно управленческий характер.

Член регионального штаба ОНФ в Самарской области Валерий Синцов рассказал, что мониторинг экспертов проекта ОНФ «Народная оценка качества» организации работ в поликлиниках гг. Самары, Тольятти, Чапаевска, Новокуйбышевска, Сызранской районной больницы в селе Варламово и Нефтегорской районной больницы также показал, что огромное количество выявленных в ходе рейдов проблем носят управленческий характер, то есть они не требуют больших финансовых вливаний, а нуждаются в более современном менеджменте, новом подходе в организации работы лечебных учреждений. «Наиболее распространенная претензия пациентов - долгое ожидание в очередях», - уточнил Синцов.

Одной из причин таких ситуаций, полагают авторы проекта, является отсутствие в России управленческих стандартов организации работы поликлиник, что допускает случаи неэффективного руководства организациями здравоохранения.

«Люди приходят в поликлинику за помощью, и посещение медучреждения не должно усугублять их состояние, вызывать раздражение. Значительная часть организационных вопросов, беспокоящих граждан, решается «здесь и сейчас», без особых финансовых затрат с помощью грамотного управления. Конечно, на руководстве поликлиники лежит большая нагрузка, постоянная отчетность и ответственность за здоровье людей. В масштабе орбиты главврача порой оргвопросы, тревожащие пациентов, выглядят малозначительными. Своим «Народным стандартом» мы помогаем увидеть эти проблемы и обратить на них внимание», - отмечает координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
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