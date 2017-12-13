ОНФ разработал «Народный стандарт качества работы поликлиник»

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За полгода в рамках проекта «Народная оценка качества» активисты ОНФ проинспектировали более 1200 медучреждений в 85 субъектах страны. Огромное количество выявленных в этой сфере проблем носят именно управленческий характер.Член регионального штаба ОНФ в Самарской областирассказал, что мониторинг экспертов проекта ОНФ «Народная оценка качества» организации работ в поликлиниках гг. Самары, Тольятти, Чапаевска, Новокуйбышевска, Сызранской районной больницы в селе Варламово и Нефтегорской районной больницы также показал, что огромное количество выявленных в ходе рейдов проблем носят управленческий характер, то есть они не требуют больших финансовых вливаний, а нуждаются в более современном менеджменте, новом подходе в организации работы лечебных учреждений. «Наиболее распространенная претензия пациентов - долгое ожидание в очередях», - уточнил Синцов.Одной из причин таких ситуаций, полагают авторы проекта, является отсутствие в России управленческих стандартов организации работы поликлиник, что допускает случаи неэффективного руководства организациями здравоохранения.«Люди приходят в поликлинику за помощью, и посещение медучреждения не должно усугублять их состояние, вызывать раздражение. Значительная часть организационных вопросов, беспокоящих граждан, решается «здесь и сейчас», без особых финансовых затрат с помощью грамотного управления. Конечно, на руководстве поликлиники лежит большая нагрузка, постоянная отчетность и ответственность за здоровье людей. В масштабе орбиты главврача порой оргвопросы, тревожащие пациентов, выглядят малозначительными. Своим «Народным стандартом» мы помогаем увидеть эти проблемы и обратить на них внимание», - отмечает координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества», сообщаетпресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.