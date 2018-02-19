ОНФ по всей стране проводит всероссийскую акцию «Уроки мужества» с участием ветеранов и военных

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Акция «Уроки мужества» – это мероприятия, которые проходят по всей стране в преддверии Дня Победы, в День знаний, День народного единства. Теперь акция «Урок мужества» пройдет и в честь Дня защитника Отечества. В ходе уроков ребята узнают об историях героев нашего времени, не вымышленных персонажей из фильмов или комиксов, а тех, кто находится рядом с нами. На уроках прозвучат стихи и песни о войне, мужестве, героизме защитников Отечества.Рязанские активисты ОНФ провели для учащихся троицкой сельской школы «урок мужества». Вместе со школьниками активисты ОНФ почтили память павших воинов-интернационалистов. Ребята узнали реальную историю военного конфликта, рассказанную от лица очевидца этих событий – члена регионального штаба ОНФ, участника боевых действий в Афганистане Сергея Караева. Он рассказал о подвигах советских солдат, о мужестве, проявленном в бою, и об их гуманности к местному населению. Средняя школа в селе Троица в 2017 г. присоединилась к проекту ОНФ «Имя героя – школе», ей было присвоено имя уроженца села Героя Советского Союза Алексея Юханова.«Патриотическое воспитание имеет огромное значение для подрастающего поколения россиян. Любовь к своему Отечеству, уважение традиций и культурного наследия страны являются ключевыми элементами патриотического воспитания. Необходимо поддерживать патриотические акции, благодаря которым школьники могут рассказать подлинные истории, услышанные из уст своих родственников – свидетелей военных конфликтов, повествовать о подвигах защитников и почтить память павших за Родину», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов.В ряде регионов активисты Народного фронта проведут акцию «Краски единства»: школьники подготовят рисунки на тему «Горжусь защитниками Отечества!». Лучшие работы будут размещены в качестве социальной рекламы на улицах городов и в социальных учреждениях. Для авторов лучших работ организуют посещение популярных выставок, музеев и проведут мастер-классы с известными художниками. Акция пройдет в республиках Карелия, Тыва, Удмуртия, Адыгея, Бурятия и Дагестан, в Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Пермском и Приморском краях, Архангельской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областях, Москве, в Ямало-Ненецком автономном округе.Также в рамках акции «Дневник Победы. Все для фронта» ОНФ организует проведение экскурсии для школьников по местам боевой славы, значимым историческим местам, а также оборонным предприятиям, работавшим на победу в годы войны. Экскурсии пройдут в республиках Алтай и Хакасия, Карачаево-Черкесской Республике, Камчатском крае, Владимирской, Курганской, Липецкой, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тамбовской областях, в Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба ОНФ.