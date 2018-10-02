ОНФ и ФАС раскрыли два картельных сговора на сумму более 4 млрд рублей
2 октября 2018 19:56
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Эксперты ФАС проверили информацию общественников и пришли к выводу, что ООО «Самаратрансстрой», ООО «Ульяновсктрансстрой» и ООО «С.И.Т.И.» заключили соглашения, нарушающие федеральный закон «О защите конкуренции».
По данным активистов, общества с ограниченной ответственностью «Самаратрансстрой» и «Ульяновсктрансстрой» вместе участвовали в девяти аукционах на общую сумму более 2,5 млрд руб. В восьми из них победил «Самаратрансстрой», а «Ульяновсктрансстрой» позже получил часть работ на субподряд по одному из контрактов.
«Самаратрансстрой» и «С.И.Т.И.» вместе участвовали в четырех аукционах на общую сумму 1,77 млрд руб. И в этом случае компания-победитель передавала «проигравшему» на субподряд часть работ по одному контракту и все работы по еще одному из контрактов.
Как установили сотрудники ФАС, компании присылали с одного IP-адреса заявки на участие в торгах и другие документы, а сами файлы создавали и редактировали с одних и тех же учетных записей. Даже логины двух независимых юрлиц на электронной торговой площадке отличались только одной цифрой.
Непосредственным заявителем по указанному делу выступил координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области и член регионального штаба движения Вадим Нуждин.
«Нас заинтересовал тот факт, что на очень «лакомые» контракты выходили одни и те же фирмы, хотя в регионе есть еще ряд крупных подрядчиков. Тщательно проанализировав торги с их участием, мы поняли, что конкуренция на них мнимая, начальная цена фактически не снижается, а проигравшие фирмы становятся субподрядчиками у победителей. Все подозрения мы изложили в заявлении. Это уже четвертый картельный сговор, раскрытый по нашим сигналам в Самарской области, а еще 10 наших расследований находятся в работе ФАС», – рассказал Вадим Нуждин.
«ФАС России в соответствии с поручением президента Российской Федерации последовательно и целенаправленно проводит работу по декартелизации сферы дорожного строительства. Картель – самое опасное посягательство на конкуренцию как конституционную ценность, поэтому виновные должны нести не только административную, но и уголовную ответственность», – заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что по расследованиям активистов антикоррупционного проекта уже возбуждено 71 антимонопольное дело. «Всего мы передали в ФАС России информацию о закупках с признаками антиконкурентных соглашений на сумму более 350 миллиардов рублей. Радует, что сотрудничество между ОНФ и Федеральной антимонопольной службой приносит плоды: многие дела о картелях начинаются с сигналов наших активистов и заканчиваются многомиллионными штрафами для недобросовестных компаний. В Самарской области некоторые дела по сигналам активистов уже обернулись уголовным преследованием должностных лиц», – сообщил Антон Гетта, передает пресс-служба ОНФ.
Фото: onf.ru
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