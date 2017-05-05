ОНФ: программа ликвидации аварийного жилья в Самарской области выполняется с отставанием

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Кроме отставания по срокам, мониторинги ОНФ выявили факты сдачи жилья низкого качества. Новые дома с признаками аварийного жилья были выявлены во многих муниципальных образованиях. В Самарской области – в городах Самара, Жигулевск, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, Волжском, Похвистневском и Кинельском районах.Зачастую квартиры, в которые переселяли людей, оказывались не лучше ветхого жилья. Жильцы жаловались на холод, трещины и плесень на стенах здания, плохо работающую вентиляцию и другие дефекты. Народный фронт сформировал реестр так называемого «нового аварийного жилья», куда включил дома со значительными дефектами. Более 20 адресов в Самарской области вошли в федеральный реестр.Благодаря совместным усилиям общественности, журналистов, и органов власти значительная часть замечаний экспертов устранены. В конце 2016 года 8 домов из регионального списка исключены из реестра «нового аварийного жилья».Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Самарской области Руслан Эфендиев считает, что необходимо более конкретно прописывать в контрактах пункты по неисполнению гарантийных обязательств для подрядчиков. «Несмотря на то, что, строящиеся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья дома имеют статус эконом-класса, качество жизни людей при этом страдать не должно», - сказал Эфендиев.На контроле общественников, по-прежнему, остаются порядка 15 домов в разных районах Самарской области, где были выявлены серьезные строительные нарушения.Кроме того, последний мониторинг ОНФ объектов, построенных по программе расселения из ветхого жилья в Красноярском, Борском и Хворостянском районах Самарской области, показал, что несмотря на улучшение качества строительства домов в целом, по – прежнему есть ряд нареканий, которые встречаются повсеместно.Ситуацию с многоквартирными домами в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области, куда были переселены 159 семей и дети-сироты из аварийных домов, и где эксперты выявили существенные нарушения строительных норм, общественники обсудили на встрече с губернатором. Глава региона взял ситуацию на личный контроль.Всего в Самарской области, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, подлежит расселению почти 9 тысяч жилых строений, признанных аварийными. Основная масса аварийного жилого фонда области находится в Самаре. В них проживает около 11 тысяч самарцев, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.