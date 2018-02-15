ОНФ: остров Коровий станет «зеленым щитом» Самары

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«Депутаты поддержали инициативу о создании «зеленого щита» вокруг областного центра и включили остров Коровий на стрелке рек Волги и Самары в лесопарковый защитный зеленый пояс. Соответствующее решение было принято 30 января на заседании губернской думы», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ, депутат областной думы Денис Волков.Он напомнил, что проект постановления Самарской губернской думы «О создании лесопаркового зеленого пояса и его площади» разработан в соответствии с положениями федерального закона «Об охране окружающей среды», поступившим из Общественной палаты Самарской области протоколом общественных слушаний по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса на территории г.о. Самара и ходатайством регионального отделения ОНФ.Ранее участники общественных слушаний, представители городских и экологических сообществ, признали инициативу о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Самары своевременной и актуальной, и в конце 2017 года на заседании Общественной палаты Самарской области утвердили ходатайство ОНФ.«Перевод в статус «зеленого щита» обеспечит дополнительный общественный контроль и федеральную защиту данной территории. На острове Коровий уже установлен режим ограничений особо охраняемой природной территории. Между тем, в адрес ОНФ продолжали поступать жалобы о незаконной вырубке зеленых насаждений на территории острова. Поэтому и было принято решение о дополнительной защите территории в виде зеленого пояса», - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский. Он подчеркнул, что в случае незаконной вырубки деревьев на территории острова Коровий, по закону там будут обязаны производить лесовосстановительные работы в течение года. Покровский также отметил, что включение этого участка – лишь первый этап реализации закона о «зеленом щите» в Самарской области, работа будет продолжена.Федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах, принятый по инициативе ОНФ, вступил в силу с 1 января 2017 г.Благодаря новой законодательной норме вокруг российских городов появится особая зона с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, и лесные насаждения будут защищены от вырубок, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: samaragid.ru