ОНФ: Создание регионального центра ускорит развитие цифровой экономики в Самарской области

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На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент РФ Владимир Путин, лидер Общероссийского Народного фронта заявил, что цифровая экономика – это не отдельная отрасль, а новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Он подчеркнул, что формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России. «Президент призвал оценить потребности экономики в инженерных кадрах на пять – десять лет вперед в связи с тем, что качество инженерных кадров напрямую влияет на конкурентоспособность государства и является основой для технологической и экономической независимости», – пояснил сопредседатель самарского штаба Общероссийского народного фронта, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Сойфер и добавил, что региональный ресурсный центр цифровой экономики Самарского университета призван обеспечить научное и научно-методическое сопровождение развития цифровой экономики в Самарской области.

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена распоряжением правительства 28 июля 2017 г. в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации.

Академик Сойфер рассказал, что в Самарской области на базе национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева сформирована мощная инновационная база по подготовке специалистов нового поколения. Уникальный для России стартап-центр самарского университета является опытной площадкой Национальной технологической инициативы по развитию новых высокотехнологичных рынков на перспективу 15–20 лет.

«На расширенном заседании правительства Самарской области 26 октября я выступил с предложением о создании регионального ресурсного центра цифровой экономики, который будет координировать работу ускоренного развития цифровой экономики в Самарской области. Одной из основных задач регионального центра цифровой экономики Самарского университета станет формирование единого цифрового пространства Самарской области и его эффективное интегрирование в единое цифровое пространство России», – рассказал Сойфер.

По мнению представителя ОНФ, при реализации отдельных направлений цифровой экономики необходимо в первую очередь охватить сферу здравоохранения, процессы создания «умных городов», задачи государственного управления, проблемы контрольно-надзорной деятельности.

Региональный ресурсный центр цифровой экономики Самарского университета призван обеспечить научное и научно-методическое сопровождение развития цифровой экономики в Самарской области, считает академик РАН. «Кроме того, на базе Самарского университета им. С.П. Королева будет организована подготовка необходимых для Самарской области кадров, способных решать весь спектр задач, предусмотренных правительственной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Сегодня наблюдается некоторый разрыв между готовностью вузов выпускать специалистов, владеющих знаниями высоких технологий, и реальным сектором экономики. Ресурсный центр будет осуществлять в том числе и координационную функцию социального заказа на подготовку специалистов под те сферы, где эти знания будут востребованы на практике», – уточнил Сойфер.