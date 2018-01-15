ОНФ: Самарский представитель волонтерского движения стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ

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Самарский представитель волонтерского движения, член Центрального штаба Общероссийского народного фронтав вошел в состав доверенных лиц Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах 2018 г.Центризбирком России зарегистрировал список из 259 доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года, в который вошли представители Общероссийского народного фронта, политических партий, добровольческих и общественных организаций, известные политики, деятели культуры, врачи, спортсмены, которые поддерживают политику главы государства.Одним их них стал член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев.«Быть доверенным лицом Владимира Владимировича Путина – высокое доверие и ответственность. Доверенные лица – это команда успешных в своем деле активных граждан, объединенных общим стремлением видеть Россию, устремленную в будущее, с нынешним президентом. Сделать Россию большой, сильной державой, где молодежь, в том числе и с инвалидностью, имеет возможность получить образование, найти работу и реализоваться в общественной жизни, в том числе, через волонтерское движение», - рассказал Алексей Транцев.Он отметил, что видит свою задачу, как доверенного лица, в том, чтобы на личном примере показать, как меняется общественная жизнь и отношение граждан к волонтерству благодаря кандидату Владимиру Путину. Так, благодаря тому, что президент поддержал инициативу самарского общественника привлечь общественное внимание к движению добровольчества в России, его истокам и традициям, 2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера.«Благодаря развитию добровольчества, активной позиции каждого человека мы продолжим развиваться как социально-ориентированное общество. Продление государственной программы "Доступная среда" до 2025 года свидетельствует о намерении власти поступательно решать вопросы развития инклюзии, а поддержка волонтерского движения поможет учесть запросы всех возрастных и социальных категорий, и сделает наше общество более открытым, неравнодушным и внимательным друг к другу», – подчеркнул Транцев.На сегодняшний день Алексей Транцев – единственный житель Самарской области, вошедший в список доверенных лиц кандидата Путина. Однако, список может быть дополнен до 600 доверенных лиц в соответствии с действующим законодательством.Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, ему надо собрать 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Собрано уже более 500 тысяч. Сбор подписей будет продолжен до конца января. Выборы президента пройдут 18 марта, сообщает пресс-служба ОНФ.