ОНФ: Памятка о правилах безопасности для жителей домов с газовым оборудованием

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Правила безопасности прописаны в постановлении правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».1. Содержать газовое и газоиспользующее оборудование в чистоте2. Перед розжигом горелок провести 3-5-ти минутную предварительную вентиляцию топки печи или духового шкафа3. После окончания использования закрыть краны оборудования и вентиль баллона4. Перед входом в подвал до включения освещения убедиться в отсутствии загазованности5. В любое время суток обеспечивать доступ в помещения работникам аварийно-диспетчерской службы в целях предупреждения аварии6. Обеспечить доступ спецорганизации в целях технического обслуживания7. В случае отсутствия более 24 часов закрывать все вентили на оборудовании8. Устанавливать мебель на безопасном расстоянии от оборудованияТехническое обслуживание и ремонт газового оборудования проводит специализированная организация, имеющая штат аттестованных квалифицированных сотрудников, сертифицированные материалы, комплектующие, контрольноизмерительное оборудование.• Утечку газа или срабатывание системы контроля загазованности помещения• Нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах• Изменение давления газа• Приостановление подачи газа без предварительного уведомления• Несанкционированное перекрытие запорной арматуры внутридомового газового оборудования• Повреждение газового оборудования• Аварию или другую чрезвычайную ситуацию, возникшую при пользовании газом• Протекание через газовое оборудование электрического тока1. Перекрыть вентили газового оборудования2. Открыть окна и двери3. Вызвать аварийно-диспетчерскую службу4. Покинуть помещение и сообщить соседям5. Дождаться аварийно-диспетчерскую службу в безопасном местеТЕЛЕФОН АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗОВОЙ СЕТИ — 104 ИЛИ 04.ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ — 112, передает пресс-служба ОНФ.