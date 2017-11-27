ОНФ: Общественность Самары одобрила присвоение острову Коровий статуса «зеленого щита»
27 ноября 2017 16:53
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«Закрепление статуса «зеленого щита» за природными территориями, имеющими высокую экологическую, историческую и социальную значимость, позволит усилить общественный контроль за развитием данных территорий. Создание лесопаркового зелёного пояса будет способствовать проведению научных исследований, эколого-просветительской работы и развитию туризма с учетом всех мер по охране окружающей среды и защиты природных комплексов», - пояснил смысл инициатив Народного Фронта сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.
Покровский отметил, что Законом о «зеленом щите», вступившим в силу 1 января 2017 года на территории Российской Федерации, меры по охране окружающей среды вокруг крупных промышленных городов налагают очень серьезные ограничения на использование данных территорий.
«Существенные ограничения в сочетании с пристальным общественным контролем за территориями, получившими статус «зеленого щита» могут стать гарантией, что мы не только сохраним те участки природного леса, которые еще остались внутри городов и вокруг, но и сможет заняться восстановлением их исторического ландшафта с соблюдением всех правовых норм и правил», - выразил надежду Покровский.
Одним из участков земель, предложенных активистами ОНФ в качестве лесопаркового зелёного пояса, стала территория площадью 251 гектаров в границах рек Волга и Самара, именуемая «остров Коровий». Остров, расположенный к западу от места слияния рек Волги и Самарки, является излюбленным местом отдыха горожан, отметили активисты ОНФ в ходе общественного обсуждения. Вместе с тем остров имеет богатое историческое прошлое. В настоящее время остров находится в ненадлежащем состоянии, зарастает кустарником и невысокими деревьями.
Участники общественных слушаний обсудили вопросы практической реализации создания зеленого щита, вопросы финансирования работ и другие вопросы. По результатам публичных слушаний создание лесопаркового зелёного пояса на территории острова Коровий одобрено жителями города Самара.
В ближайшее время итоги обсуждений будут направлены на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы, сообщает пресс-службаСамарского регионального отделения ОНФ .
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