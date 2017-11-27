ОНФ: Общественность Самары одобрила присвоение острову Коровий статуса «зеленого щита»

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«Закрепление статуса «зеленого щита» за природными территориями, имеющими высокую экологическую, историческую и социальную значимость, позволит усилить общественный контроль за развитием данных территорий. Создание лесопаркового зелёного пояса будет способствовать проведению научных исследований, эколого-просветительской работы и развитию туризма с учетом всех мер по охране окружающей среды и защиты природных комплексов», - пояснил смысл инициатив Народного Фронта сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.Покровский отметил, что Законом о «зеленом щите», вступившим в силу 1 января 2017 года на территории Российской Федерации, меры по охране окружающей среды вокруг крупных промышленных городов налагают очень серьезные ограничения на использование данных территорий.«Существенные ограничения в сочетании с пристальным общественным контролем за территориями, получившими статус «зеленого щита» могут стать гарантией, что мы не только сохраним те участки природного леса, которые еще остались внутри городов и вокруг, но и сможет заняться восстановлением их исторического ландшафта с соблюдением всех правовых норм и правил», - выразил надежду Покровский.Одним из участков земель, предложенных активистами ОНФ в качестве лесопаркового зелёного пояса, стала территория площадью 251 гектаров в границах рек Волга и Самара, именуемая «остров Коровий». Остров, расположенный к западу от места слияния рек Волги и Самарки, является излюбленным местом отдыха горожан, отметили активисты ОНФ в ходе общественного обсуждения. Вместе с тем остров имеет богатое историческое прошлое. В настоящее время остров находится в ненадлежащем состоянии, зарастает кустарником и невысокими деревьями.Участники общественных слушаний обсудили вопросы практической реализации создания зеленого щита, вопросы финансирования работ и другие вопросы. По результатам публичных слушаний создание лесопаркового зелёного пояса на территории острова Коровий одобрено жителями города Самара.В ближайшее время итоги обсуждений будут направлены на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы, сообщает пресс-службаСамарского регионального отделения ОНФ .