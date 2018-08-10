ОНФ: Нужно законодательно закрепить стандарт, определяющий расположение помещений в поликлиниках

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Так, в Мордовии 70-летней пациентке районной поликлиники города Ковылкино пришлось со сломанной ногой передвигаться на коленях. По мнению координатора проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктора Рожкова, необходимо законодательно прописать, где должны находиться такие помещения, как кабинеты рентгена, травматолога, хирурга, в которых осуществляется прием людей с переломами конечностей.«Каждая третья российская поликлиника имеет подобные проблемы. Об этом свидетельствуют результаты рейдов активистов ОНФ. Довольно часто во время проверок мы сталкиваемся с недоступностью медпомощи для пожилых или травмированных пациентов. Самые важные для них кабинеты расположены на втором, третьем, а то и четвертом этаже. В некоторых зданиях лифта нет вообще, а там, где он сломался, персонал не дозовешься, потому что кнопки вызова помощи не работают. Часто в помещениях нет пандусов, не предусмотрены коляски для маломобильных пациентов. Все это становится непреодолимым препятствием и приводит к тому, что люди в прямом смысле «ползут по ступенькам» на прием к врачу», – рассказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.По словам эксперта, органы власти должны серьезно задуматься над обеспечением доступности в поликлиниках рентген-кабинета, а также кабинетов травматолога и хирурга. Иначе и дальше пациенты будут сталкиваться с подобными проблемами. Пример из Мордовии – не единичный. Таких случаев много по всей стране. Однако без освещения в СМИ или резонансного отклика в обществе они остаются незамеченными.«Как показывает опыт наших рейдов, нерациональное расположение кабинетов – это управленческий просчет администрации поликлиники, результат неэффективного руководства, подкрепляемый отсутствием обратной связи с людьми, нежеланием слышать и решать проблемы пациентов. В июне с рейдом я побывал в Карелии. В городской поликлинике №3 г. Петрозаводска лифта нет, а кабинет хирурга расположен на третьем этаже. Пенсионеры с палочками еле-еле поднимаются по ступенькам. При этом несколько лет назад кабинет был отремонтирован. Возникает вопрос, почему его сразу не перенесли на первый этаж, куда пациентам проще попасть без мучительного подъема по лестнице», – задается вопросом координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.Кроме того, как отметил координатор проекта ОНФ, на крыльцо этой поликлиники ведет крутая лестница, оборудованная электрическим подъемником. Но сам подъемник отключен, как и телефон вызова персонала для помощи.Работники медучреждений умудряются находить оправдания даже в таких случаях. Например, во время проверки филиала городской поликлиники №2 Краснооктябрьского района Волгограда заведующий травматологическим отделением, расположенным на втором этаже в здании без лифта, рассказал активистам ОНФ, что крутой подъем даже идет на благо пациентов, давая им тем самым терапевтическую нагрузку на сломанные конечности.При эффективном управлении всегда можно найти варианты решения, отмечает Виктор Рожков. К примеру, в той же самой Республике Мордовия в районной поликлинике села Старое Шайгово для маломобильных групп населения (пожилых людей, больных с травмами ног и беременных женщин) на первом этаже выделили отдельный кабинет. И пациенты, которым по состоянию здоровья трудно или невозможно подняться на второй этаж медорганизации, ждут осмотра врачей именно здесь. А доктора сами спускаются к больным.«К сожалению, таких примеров грамотного управления – единицы. Обязательного требования к расположению кабинетов нет, а на нет, сами знаете, и суда нет. В декабре 2017 г. в рамках «Форума Действий» эксперты ОНФ передали в Минздрав РФ «Народный стандарт качества работы поликлиник». Это народное видение (потребителей и общественников), какой должна быть современная российская поликлиника. При его подготовке мы основывались на обращениях пациентов и итогах проверок учреждений здравоохранения. И, конечно, одно из первых мест в нем занял вопрос рационального распределения помещений. Прошло полгода, но ситуация не изменилась. Поэтому считаем необходимым закрепить этот вопрос законодательно», – подытожил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков, передает пресс-служба ОНФ.