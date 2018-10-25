ОНФ: Изменения схем обращения с отходами не должны привести к повышению оплаты коммунальных услуг для льготников
25 октября 2018 15:37
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«Реформирование отрасли обращения с отходами коснется всех: собственников частных домовладений и квартир, владельцев бизнеса, а также мусоровывозящих компаний и предприятий по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Реформа отрасли призвана перестроить весь алгоритм сбора и утилизации отходов. С 1 января 2019 г. в коммунальных платежах появится строка «Услуга регионального оператора в области обращения с ТКО», – пояснил Марин.
До сих пор отдельно выделенного платежа в виде жилищной услуги в квитанциях не было. Эксперт ОНФ пояснил, что в текущее время оплата услуг за вывоз мусора включена в общую квитанцию по строке «Содержание жилья» и компенсируется льготным категориям из средств областного бюджета на основании действующих законодательных актов. Изменения коснутся и формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Прежде всего, начисление платы будет происходить на каждого человека, проживающего в доме или квартире вне зависимости от занимаемой жилой площади. В данных условиях рост коммунальных платежей может стать непосильным для малоимущих и многодетных семей.
«При переходе на новую систему регулирования в сфере обращения с отходами и появлением в Самарской области единого оператора услуга населению по вывозу и утилизации мусора переходит в категорию коммунальной, и, соответственно, компенсационные выплаты именно по этой категории услуг необходимо добавить в региональные законодательные акты, чтобы сохранить имеющиеся льготы и избежать появления социальной напряженности в регионе. Необходимо заранее предусмотреть внесение соответствующих изменений на уровне регионального парламента в законодательные акты, регламентирующие предоставление компенсационных выплат и льгот для ветеранов, многодетных семей, отдельных категорий специалистов, работающих в сельской местности, и других льготных категорий граждан», – пояснил он.
Если известно, что произойдут изменения оплаты за вывоз мусора, целесообразно уже сейчас провести ревизию всех регламентирующих документов, чтобы своевременно внести уточнения и сохранить возможность иметь льготы по оплате коммунальных услуг социально незащищенным гражданам, добавил Марин.
Он подчеркнул, что эксперты Народного фронта направили соответствующее обращение депутатам областного парламента и готовы вместе с областными парламентариями и специалистами профильных ведомств проработать законодательные инициативы по данной теме, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ .
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