ОКВЭД через интернет

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Это должны сделать все без исключения работодатели, зарегистрированные в ФСС РФ, кроме индивидуальных предпринимателей и вновь созданных в 2018 году организаций, которые не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. В настоящее время сохраняются 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска.Для подтверждения основного вида экономической деятельности страхователю необходимо представить в отделение Фонда: заявление; справку-подтверждение основного вида экономической деятельности, указав ОКВЭДы, действующие в 2018 году; копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме страхователей - субъектов малого предпринимательства).Если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким видам экономической деятельности, не представит вышеуказанные формы в установленный срок, такой страхователь в текущем году будет отнесен к имеющему наиболее высокий класс профессионального риска виду экономической деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД2, указанными в отношении этого страхователя в ЕГРЮЛ.В связи с этим Самарское региональное отделение Фонда социального страхования рекомендует работодателям региона не откладывать процедуру подтверждения ОВЭД на потом. Кто не успеет – будет платить по наиболее высокому тарифу.Документы для подтверждения основного вида экономической деятельности могут быть представлены в территориальный орган Фондастрахователем (представителем страхователя по доверенности): на личном приеме; по почте, в электронном виде через единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru). Услуга бесплатная, а алгоритм действий очень простой. Подробности: http://r63.fss.ru/documents/289119.shtml. Ну а быстрее всего подтвердить ОКВЭД можно в электронном виде воспользовавшись электронным «Личным кабинетом страхователя» (находится по ссылке: http://cabinets.fss.ru/) или сервисом «Шлюзом спецоператора» (например, СБИС+, КОНТУР).Полученное от работодателя заявление, регистрируется Фондом в тот же день, а в течение двух недель в личном кабинете появится уведомление об установленном с начала текущего года размере страхового тарифа, передает пресс-служба облправительства.