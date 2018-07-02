О желании уехать из России заявил 31% молодых россиян
2 июля 2018 21:13
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Доля молодых людей, заявивших о своем желании покинуть Россию, достигла максимума за пять лет (в 2013 году такой ответ также дали 31% опрошенных). В 2014–2017 годах это число колебалось от 21 до 26%.
При этом в целом среди всех возрастных групп число россиян, заявивших о своем желании уехать на постоянное место жительства за границу, составляет всего 10%. Этот показатель довольно стабилен на протяжении последних семи лет и составляет 10–11% (максимума в 16% он достигал в 1991 году). Уезжать из страны в 2018 году не хотят 88% россиян (в 1991 году — 70% опрошенных).
«Интерпретировать сегодня ответы респондентов, особенно молодежи, как «бегство из ужасающей российской реальности» было бы совершенно неверно. Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам, а может даже и вызов внешнему миру», — считает глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
Социологи также выяснили, что у большинства из тех, кто заявил о своем желании уехать, нет никаких конкретных планов.
Так, 44% из тех, кто сообщил о готовности переехать, заявили, что пока не знают, когда это может произойти, а 41% рассказали, что пока ничего для возможной эмиграции не предпринимали. Только 26% желающих уехать на ПМЖ за границу рассказали, что приступили к сбору информации о стране, 22% приступили к изучению иностранного языка, 21% консультируются с переехавшими за границу, а 19% откладывают деньги на эту цель.
Среди стран, куда хотят переехать россияне, лидирует Германия. О своем желании переехать туда заявили 16% россиян. Затем идут США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%). Еще 4% заявили, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, но пока не определились, куда.
За последние два-три года 74% респондентов вообще не выезжали за границу, следует из опроса. 18% выезжали за границу на отдых или лечение. Навестить родственников и друзей ездили только 4% опрошенных, столько же путешествовали по работе или учебе.
Социологи провели опрос 1,8 тыс. россиян по телефону. Исследование проходило 6 и 7 июня 2018 года. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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Комментарии
Социум
2 июля 2018 21:18
А вот спрос на крепкий алкоголь упал в среднем на 4%. Социум
0
2 июля 2018 21:13
Только 10% россиян рассказали социологам о своем желании уехать жить за границу. При этом среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет этот процент в три раза выше.... Социум
10
2 июля 2018 20:48
Он включен в повестку заседания только под 24 номером. Социум
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30 июня 2018 19:02
Из них 94 — иностранные граждане. Здравоохранение
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