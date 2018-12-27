О том, что обновилось в функционале самарской транспортной карты

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О том, как влились в повседневную жизнь эти обновления, рассказали жители Самары.- На днях узнал, что транспортную карту можно пополнять через интернет. Ехал с работы, и у меня как раз деньги на карте кончились. Время близилось в 8 вечера, в очередях на почте и в терминалах стоять не было желания. Как раз общался с другом в соцсетях, поделился мыслью мол «было бы здорово сейчас карту как-то дистанционно пополнить». В ответ он мне присылает новость о том, что с 1 декабря транспортную карту можно пополнить через Сбербанк Онлайн. Я сделал все , как было в инструкции написано, и на следующий день деньги были на карте.[ Для пополнения карты запустите приложение Сбербанк Онлайн, затем зайдите в раздел «Переводы и платежи», вбейте в поисковую строку «Транспортная карта» и переходите во вложение ]- Вчера удачно зашел в метро. Оказывается, транспортная карта вышла в новом дизайне и обзавелась QR-кодом. Тогда же узнал, что карту можно пополнять через Сбербанк Онлайн. И, чтобы не вводить каждый раз код, можно считывать данные со штрихкода или QR-кода карты. Пополняю карту я теперь в два раза быстрее без очередей и лишних движений.[ Информация считывается как со штрихкода (прежняя версия), так и с QR — кода(новая версия) транспортной карты. Карты с прежним дизайном также действуют и не теряют своих функций. Иными словами — менять карту не нужно ]- Четыре месяца назад купила безлимитную транспортную карту и поняла, что сэкономила за это время порядка 20 тысяч рублей на бензине. Карту купила потому что нужно ездить много как по работе, так и по личным делам. Раньше на бензин в неделю у меня уходило около 1700 рублей. Добавим к этому бесконечные пробки утром и вечером. Сейчас безлимитное перемещение по городу с картой мне обходится всего в 1600 рублей за месяц.Конечно, в машине комфортнее - люди не давят со всех сторон, музыку слушаешь свою и перемещаться можно в места более отдаленные. При этом с картой я могу оперативно пересесть на трамвай, который в пробках стоит на порядок меньше времени, чем машина. Перемещения получаются быстрее и, порой, комфортнее. Так или иначе, за рулем зимой испытываешь еще больше стресса.[Безлимитная карта школьника с 1 января 2019 года обойдется в 560 рублей.Стоимость безлимитной студенческой карты определена на уровне 730 рублей. Предусмотрен и лимитированный проезд студентов по льготному тарифу: по проездному билету на 20 поездок - стоимостью 280 рублей и на 40 поездок – стоимостью 560 рублей. Стоимость безлимитной единой транспортной карты будет составлять 1800 рублей в месяц]- Я транспортной картой не пользуюсь. У меня брелок Единой транспортной карты, которым можно оплачивать проезд. В студенческие годы надоело распихивать перед каждой поездкой мелочь по карманам, передавать деньги за проезд через десять рук и судорожно хвататься при этом за поручень. С брелком проще — я его к браслету прикрепил, так что он «всегда под рукой» в прямом смысле.- Теперь в чеке, который кондуктор дает, стали крупно писать количество оставшихся до конца месяца поездок. Так удобно! Раньше я внучку просилапосмотреть в интернете, сколько там на счету поездок осталось. Сейчас сама вижу все.А денег много не трачу — у меня социальная карта, плачу всего 270 рублей и катаюсь 90 раз в месяц. По сути, 3 рубля стоит проезд. Приятно, что о пенсионерах заботятся!