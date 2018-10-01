О свадьбах, налогах и бизнесе. Какие законы изменятся в России с 1 октября

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С 1 октября вводятся новые штрафы для нарушителей в области долевого строительства. В том случае если отчётность о ходе работ вовремя не была внесена в Единую информационную систему жилищного строительства, застройщикам и чиновникам может грозить административная ответственность.Штрафы для должностных лиц составят от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Повторные нарушения чиновникам грозят штрафом от 40 до 80 тысяч рублей, застройщикам — от 200 до 400 тысяч рублей.Уже начиная с завтрашнего дня пара, желающая вступить в брак, может сама выбрать дату церемонии. Однако есть условие — она должна быть назначена не раньше, чем через месяц, и не позже года с момента подачи заявления. Лишь в особых случаях, если, например, невеста беременна, заключить брак можно будет раньше.Ещё одним плюсом в данном вопросе будет возможность выбрать дату свадьбы дистанционно через портал госуслуг.Вводятся новые правила для компаний, в которых работают пенсионеры. Теперь организации должны будут предоставлять ежеквартальные отчёты о таких сотрудниках в центр занятости. Закон будет распространяться только на те компании, в которых есть сотрудники пенсионного возраста, но они ещё не оформили соответствующий статус.С октября вступает в силу требование из антитеррористического пакета Яровой, согласно которому интернет-провайдеры должны будут хранить сообщения пользователей в течение 30 суток. Ранее мера уже начала действовать для операторов сотовой связи.В случае отказа в регистрации юридического лица из-за недостающих документов заявитель сможет в течение трёх месяцев исправить ошибки без повторной оплаты госпошлины. Помимо того, не нужно будет заново предоставлять документы, которые уже были ранее поданы.С октября станет проще получить разрешение на установку рекламных щитов. Для этого нужно будет подать заявку через портал госуслуг и там же получить ответ.В то же время увеличиваются штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации. Ранее наказание предусматривало штраф в размере 80 тысяч рублей. Теперь подобное нарушение грозит штрафом в 400 тысяч рублей или лишением заработной платы за 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до трёх лет.С октября вступают в силу поправки, ужесточающие ответственность за нарушения правил безопасности на производственных объектах в том случае, если это привело к причинению тяжкого вреда здоровью работников.Фото: соцсети