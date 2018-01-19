О стабилизации ситуации на рынке недвижимости в регионе свидетельствует увеличение общего количества предложений
19 января 2018 17:26
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На первом месте по количеству предложений лидирует Самара с 5320 квартирами. На втором – Тольятти – 4114 квартир, на третьем Сызрань – 925 квартир. Замыкает список Похвистнево – 93 квартиры.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном
рынке в городских округах Самарской области составила 45 553 рубля.
Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в
Самаре – 56 579 руб. (в декабре 2016 года –62 149 руб.), самая низкая – в Октябрьске –23 056 руб. (в декабре 2015 года – 25 428 руб.).
Наиболее активным в декабре был рынок в Жигулевске (индекс активности – 5,9), наименее – в Похвистнево и Кинеле (индекс активности
3,2).
Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора – руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского
областного Фонда жилья и ипотеки:
«Динамика средней удельной цены предложения по отношению к ноябрю 2017 года носила положительный характер, и составила 474 рубля
или 1,05%. По отношению к декабрю 2016 года общее повышение средней удельной цены предложения квадратного метра в целом по городским округам губернии составило 1670 рублей. Увеличение этого показателя идет уже третий месяц. Еще одним положительным сигналом, свидетельствующим о стабилизации ситуации на рынке недвижимости в регионе, является увеличение общего количества предложений, представленных на рынке: в декабре 2017 года покупателям было предложен 12 241 вариант квартир, в то время как в декабре 2016 года их было лишь 8 170. Снижение ипотечной ставки также вселяет надежду на дальнейшую активизацию ситуации на рынке недвижимости», сообщает пресс-служба СОФЖИ.
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19 января 2018 17:26
В декабре 2017 года покупателям было предложен 12 241 вариант квартир, в то время как в декабре 2016 года их было лишь 8 170. Социум
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