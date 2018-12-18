О праздничной новогодней программе на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена»

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Жителей и гостей города Самары будет ждать «Новогодняя сказка в Берендеевом царстве». На аллее «Последняя Миля» будет установлена главная елка высотой 25 метров, организована ярмарка предметов декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукции, точки питания. В «Берендеевом царстве» проложат «Тропу сказок», которая приведет сначала на Почту Деда Мороза, где гости смогут написать письмо Главному волшебнику страны, а затем к Терему Снегурочки. Планируется, что на установленных на территории у «Самары Арены» экранах будут показаны новогодние мультфильмы и кинофильмы.Будут организованы катания на лошадях, оленях, сказочном паровозике. Посетители смогут покататься на лыжах и коньках, а также с ледяных горок.С 12:00 на экранах начнется показ новогодних мультфильмов, кинофильмов и видеопоздравлений.С 15:00 до 21:00 будут работать лыжня, каток (выдача спортинвентаря), организовано катание на лошадях и оленях, катание на паровозике.С 15:00 до 22:00 будут работать «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза), ярмарка.С 20:00 до 04:00 на главной сцене – праздничная новогодняя программа «Эстафета праздничных побед». Гостей новогодней ночи ждут молодежные группы «Экватор», «Карица», «Фернандоз бенд», оркестр Дедов Морозов, артисты Самарского академического театра оперы и балета, театр народной песни «Добро», фолк-трио «Незабава», молодежные вокальные коллективы, чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков.В 01:05 – фейерверк.С 12:00 до 22:00 – трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.С 14:00 до 22:00 – каток, лыжня (выдача спортинвентаря), ярмарка.С 15:00 до 21:00 будут работать «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза), организовано катание на лошадях и оленях, катание на паровозике.С 12:00 до 17:00 – трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.С 14:00 до 22:00 – каток, лыжня (выдача спортинвентаря), ярмарка.С 15:00 до 21:00 будут работать «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза), организовано катание на лошадях и оленях, катание на паровозике.С 17:00 до 20:00 на главной сцене – рождественская концертная программа, в которой примут участие вокально-инструментальный дуэт «Кирилл да Марья», детский музыкальный театр «Задумка», уличный театр «Пластилиновый дождь», вокалистка Ирина Сигал, инструментальный дуэт «БалаЛайк», инструментальный квартет «Наши люди», вокальный эстрадный секстет «Лаборатория музыки», скрипач Альберт Носков, артисты самарских театров, Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова.С 20:00 до 22:00 – трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.С 12:00 – трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.С 14:00 до 17:00 на главной сцене – концертная программа (семейный детский праздник). Будут организованы интерактивные детские площадки, спортивные соревнования и мастер-классы. В концертной программе планируется участие детских творческих коллективов «Задумка» и «Класс», показ кукольных спектаклей, проведение «детской» интерактивной дискотеки, «белого шоу» театра «Пластилиновый дождь».С 14:00 до 22:00 будут работать лыжня, каток (выдача спортинвентаря), ярмарка.С 15:00 до 21:00 – «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза), организовано катание на лошадях и оленях, катание на паровозике.С 17:00 до 22:00 – трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений., передает пресс-служба облправительства.