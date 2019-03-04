О моде, мечтах и бизнесе самарским студентам расскажем Маша Горячева
4 марта 2019 14:08
90
Один из самых известных дизайнеров не только в Самарской области, но и далеко за её пределами, Маша Горячева станет участником проекта «Диалог на равных». Она встретится с молодежью региона, чтобы рассказать о своем бизнесе, моде и ответит на вопросы. Встреча приурочена к Международному женскому дню, но будет интересна не только девушкам, но и всем, кто следит за модой и хочет открыть своё дело. Тема встречи: «Как превратить мечту в бизнес».
Маша Горячева – известный дизайнер, основатель Дома моды Маши Горячевой. Первую линию одежды она создала в 20 лет. А сейчас она – один из самых известных модельеров не только в Самарской области, но и за её пределами. В её Доме моды 2 бренда: Dolls&Dollars и Masha Gorycheva. Вещи этих брендов знают по всей России. Стать участников встречи могут все желающие. Для этого необходимо
зарегистрироваться на мероприятие на сайте АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/24333.
«Диалог на равных» - федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи. В Самарской области его проводит департамент по делам молодежи министерства образования и науки. За время проведения проекта в регионе в нем приняли участие Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области, Анатолий Вассерман, журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, Филипп Ханин,
председатель правления Фонда им. А.С. Грибоедова, кандидат политических наук, доцент СпбГУ, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 марта 2019 17:02
Сегодня в кадетском корпусе обучается 289 воспитанников со всех регионов России. Здесь созданы все условия для разностороннего развития личности. Социум
8
4 марта 2019 16:51
Вокалисту всемирно известной группы было 49 лет. Социум
25
4 марта 2019 15:46
В рамках XVI Международного конкурса имени П.И Чайковского. Социум
79
Здравоохранение
4 марта 2019 12:57
Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу? Советы дает региональный Роспотребнадзор. Здравоохранение
111
4 марта 2019 12:51
Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию. Здравоохранение
107
3 марта 2019 15:23
Здравоохранение
221
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
340
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
593
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
499
Туризм
28 февраля 2019 12:44
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
267
28 февраля 2019 09:56
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
192
27 февраля 2019 13:20
Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город. Туризм
249
Образование
28 февраля 2019 09:30
Об этом сообщает Альянс Франсез. Образование
196
27 февраля 2019 23:50
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам. Образование
328
27 февраля 2019 13:46
В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Образование
353
Культура
4 марта 2019 13:28
Это первая точно датированная печатная русская книга. Культура
102
4 марта 2019 13:23
Утренний показ спектакля 7 марта будет благотворительным. Культура
108
3 марта 2019 10:55
Уже откликнулись Самарский художественный музей и музей имени П.В. Алабина. Культура
327
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
480
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
938
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
889
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
539
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
633
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
663
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1369
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1193
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1069
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
595
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1106
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
835
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2826
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2506
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2771
Мероприятия