О моде, мечтах и бизнесе самарским студентам расскажем Маша Горячева

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Один из самых известных дизайнеров не только в Самарской области, но и далеко за её пределами, Маша Горячева станет участником проекта «Диалог на равных». Она встретится с молодежью региона, чтобы рассказать о своем бизнесе, моде и ответит на вопросы. Встреча приурочена к Международному женскому дню, но будет интересна не только девушкам, но и всем, кто следит за модой и хочет открыть своё дело. Тема встречи: «Как превратить мечту в бизнес».Маша Горячева – известный дизайнер, основатель Дома моды Маши Горячевой. Первую линию одежды она создала в 20 лет. А сейчас она – один из самых известных модельеров не только в Самарской области, но и за её пределами. В её Доме моды 2 бренда: Dolls&Dollars и Masha Gorycheva. Вещи этих брендов знают по всей России. Стать участников встречи могут все желающие. Для этого необходимозарегистрироваться на мероприятие на сайте АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/24333.«Диалог на равных» - федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи. В Самарской области его проводит департамент по делам молодежи министерства образования и науки. За время проведения проекта в регионе в нем приняли участие Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области, Анатолий Вассерман, журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, Филипп Ханин,председатель правления Фонда им. А.С. Грибоедова, кандидат политических наук, доцент СпбГУ, передает пресс-служба облправительства.