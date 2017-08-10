О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном
10 августа 2017 21:50
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О новом увлечении Владимира Путина стало известно во время Петербургского международного экономического форума. Рассказал о нем первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов на панельной сессии «Блокчейн — рождение новой экономики». «Технологического лидерства, чтобы менять жизнь людей, в России пока мы не обеспечиваем. Обеспечить это лидерство — сегодня задача номер один», — сказал Шувалов и добавил: «Президент полностью заболел этим, понимает, что разрыв и значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве».
РБК выяснил, кто заразил Владимира Путина блокчейном, как «болезнь» подхватили крупнейшие российские госкомпании и бизнес, а также какую выгоду вместе с криптовалютой они могут из нее извлечь.
Словарик поклонника цифровой экономики
Блокчейн — технология распределенных реестров. Термин происходит от англ. blockchain — цепочка блоков. Блокчейн позволяет создать децентрализованную систему отношений, где каждая следующая транзакция зависит от предыдущей. Таким образом, данные о транзакции невозможно изменить или удалить. Впервые термин появился для обозначения распределенной базы данных, реализованной в биткоине.
Биткоин — самая популярная в мире криптовалюта (электронное платежное средство). Чтобы стать обладателем биткоина, пользователь может либо приобрести валюту, либо получить ее в процессе майнинга — то есть предоставления своих вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты. Все остальные криптовалюты называют альткоинами. На данный момент в мире насчитывается более 1 тыс. видов криптовалют.
Для майнинга необходимо закупить специальное оборудование — майнеры. Помимо этого затраты на организацию процесса включают траты на амортизацию, энергию, аренду и операционные расходы на поддержание, отметил CTO стартапа Cindicator Юрий Лобынцев. По оценке Russian Mining Center, стоимость наиболее популярного майнера производства китайской Bitmain составляет $2,5 тыс., а срок его окупаемости — около 12 месяцев. На долю указанного производителя приходится 75% поставок всех майнеров в мире, отметили в RMC.
Вознаграждение майнера составляет 12,5 биткоинов за нахождение блока. На этот процесс тратится в среднем 10 минут. Таким образом, в час майнеры по всему миру добывают 75 биткоинов, за сутки — 1,8 тыс. биткоинов, а в месяц — 54 тыс. биткоинов. «Майнинг — сложный бизнес, это не деньги из воздуха. Все майнеры по сути конкурируют за транзакцию, которая проходит в системе, и выигрывает лишь тот, кто первым найдет нужный блок. Соответственно, чем больше людей майнит — тем выше конкуренция. Просто купить и поставить майнер дома уже не выгодно — он может работать месяцами и так и не найти нужный блок, поэтому люди стали объединяться в майнинговые пулы», — поясняет интернет-омбудсмен и предприниматель Дмитрий Мариничев. Стоимость 1 биткоина на 9 августа составляла около $3,3 тыс. Средние затраты на добычу блока биткоина оцениваются в $873.
Разносчики «болезни»
До Путина «цифровая болезнь» дошла по цепочке, в которой оказались как люди из первого круга приближенных к президенту чиновников, так и, на первый взгляд, ранее не имевшие влияние на федеральную повестку, рассказывают источники РБК. Среди первых собеседники РБК называют Игоря Шувалова и помощника президента Андрея Белоусова. На их взгляды, в свою очередь, повлияли глава Сбербанка Герман Греф, председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков, член наблюдательного совета фонда Ethereum Владислав Мартынов, глава Bitfury Group Валерий Вавилов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, а также несколько крупных российских бизнесменов.
Как рассказал РБК Владислав Мартынов, помимо этих лиц и министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, к блокчейну также проявляли интерес главы некоторых силовых ведомств, которых волновал вопрос — как обеспечить решение различных правоохранительных задач, не запрещая технологию при этом в целом. «Думаю, что Владимир Путин узнал об этой технологии не от какого-то одного конкретного человека. Хотя первым, кто публично говорил о потенциале технологии, был Герман Греф. В какой-то момент вдруг все стали об этом говорить, накопилась критическая масса», — рассказал Мартынов.
По его словам, два года назад мало кто в России понимал, что такое блокчейн. Звучали предложения, напоминает Мартынов, что раз эта технология используется для совершения незаконных действий, то ее нужно запретить. «Стало понятно, что Россия может в очередной раз упустить шанс сделать технологический рывок, используя новую взрывную технологию на раннем этапе ее развития. Рывок, который при правильном применении технологии блокчейн, может через несколько лет значительно ускорить экономическое развитие страны, создать новые отрасли и рынки, повысить уровень и качество жизни людей. По сути, создать похожие преимущества, которые в свое время сделали интернет-технологии для США», — рассказывает Мартынов.
Валерий Вавилов, основатель и глава компании Bitfury, производящей оборудование для работы в технологии блокчейн, вспоминает, что еще летом 2016 года на встречах с «ключевыми людьми в Минфине, Центробанке и других организациях» (имена чиновников. участвовавших в этих встречах, он называть отказался) про биткоин говорили в негативном ключе. Вавилов же выступал «в роли евангелиста новой, перспективной технологии».
«Примерно за месяц до Питерского форума мы заметили, как радикально поменялась ситуация, все резко заболели блокчейном. Нам начали идти звонки с приглашениями на личные встречи как от высокопоставленных чиновников, так и от олигархов», — рассказывает Мартынов. Переломным моментом, по его словам, стала та самая панельная дискуссия на ПМЭФ, посвященная блокчейну: «Те, кто не заболел этой технологией до нее, окончательно заразились уже во время форума».
Главный по блокчейну
Ответственным за развитие новых технологий стал Игорь Шувалов. Первый вице-премьер возглавляет рабочую группу по вопросу применения блокчейна в целях повышения эффективности государственного и корпоративного управления при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Как рассказал РБК представитель Шувалова, ее первое заседание прошло в начале июля. Шувалов «активно занимается продвижением блокчейна и общается по этому вопросу с широким кругом бизнесменов и экспертов», уточнил собеседник РБК.
По словам хорошо знакомого с темой федерального чиновника, в технологии блокчейн для Шувалова в первую очередь оказалась интересна тема больших данных. Использование этого инструмента позволит правительству вести «более эффективную экономическую политику, получать более точные экономические прогнозы и грамотнее выделять средства на инфраструктуру». Кроме того, Шувалов усиленно лоббирует внедрение цифровых технологий в систему госзакупок и госуслуг. Чтобы, в частности, в итоге госзакупки проходили в автоматизированном режиме без возможности влияния со стороны, а граждане получали услуги без участия чиновников в цепочке принятия решений.
Другой чиновник из финансово-экономического блока правительства полагает, что упоминая «болезнь» президента и соответственно анонсируя «цифровую» повестку, Шувалов принимает на себя определенные риски, но они оправданы. «Думаю, что Шувалову и его единомышленникам лучше пережить сейчас весь вал негатива, порой жесткого и несправедливого, чем через несколько лет справедливо «получить» за бездействие правительства в мировой цифровой гонке», — замечает собеседник.
«Есть мнение, что все эти цифровые технологии и биткоины вместе с ними могут подорвать финансовую систему, но думаю, что Шувалов прекрасно понимает — их уже невозможно запретить, «убить» или игнорировать. Поэтому он решил действовать от обратного: если невозможно контролировать процесс, то надо его возглавить. Вице-премьер считает, что через пять лет Россия может стать сильнейшим игроком в сфере цифровых услуг, тем самым диверсифицировав экономику», — говорит РБК собеседник, участвовавший в совещаниях у Шувалова.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:
«Хотела бы уточнить — мы не запрещаем криптотехнологии, мы изучаем их. Все-таки это разница большая — криптовалюта и криптотехнологии»
Президент Сбербанка Герман Греф:
«Для нас сейчас один из серьезных вызовов — это отношение к технологиям blockchain. Хотя есть много спорных вещей, связанных с изобретением технологий, тем не менее, нам представляется, как профессионалам, что это точно не то, что нужно запрещать». «Это взрывная технология, которая перевернет очень многие сферы».
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров:
«Надо смотреть на горизонт 5-10 лет, как эта технология может помочь народному хозяйству, взаимоотношениям государства и человека, там много разных задумок».
Замдиректора департамента регулирования расчетов Банка России Андрей Шамраев:
«Криптовалюта — это суррогат, который с точки зрения его легализации влечет за собой ряд серьезных последствий. При этом технология blockchain, которая может использоваться для самых различных полезных целей, трансформироваться в банковскую систему и финансовый рынок, — это то направление, в котором следует двигаться».
Депутат от фракции ЛДПР Андрей Луговой:
«Ранее стоял вопрос о том, быть ли криптовалюте? Сейчас же есть понимание, что ее запрет затормозит развитие блокчейна и технологически отбросит Россию на годы назад».
Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова:
«Три года назад, в 2014 году, я была на какой-то сессии по блокчейну, было очень много вопросов зала и мыслей по поводу того, что в 2017 году, в 2017-2018, блокчейн заменит вообще платформы традиционные банковские, реально мы все уйдем в IT-компании. Это прекрасная красивая идея — она в какой-то части имеет смысл, в какой-то части, на мой взгляд, нет. Но наступил 2017 год, и этого не произошло. Почему? Почему не произошло? Потому что, вы знаете, наступила трезвость в отношении к новой технологии, и с пониманием, что это абсолютно революционная технология, в которую надо вкладываться, появилось понимание, что она содержит риски, и нужно понимать, как ими управлять — на уровне страны, на уровне межгосударственного сотрудничества абсолютно точно».
Майнинг всея Руси
Несколько собеседников РБК настаивают, что одна из главных причин бурного интереса к блокчейну в России — это возможность генерировать (майнить) криптовалюты. По мнению одного из собеседников, Россия постепенно становится одним из центров майнинга в мире.
По данным Bitfury, абсолютным лидером по майнингу сейчас является Китай, на Россию приходится всего 2% майнинговых мощностей. «У России сейчас есть все шансы стать одним из крупнейших центров майнинга и глобальным игроком по обеспечению безопасности мировой блокчейн-сети. Сейчас мы находимся в той стадии, когда биткоин переходит из чего-то любительского в институциональный продукт. Условием для лидерства является умное регулирование, которое защищает всех участников рынка, а не вносит дополнительные ограничения и запреты», — отметил Вавилов.
Игорь Шувалов подтвердил РБК, что перспективы майнинга криптовалюты обсуждались на уровне правительства. «Мы обсуждали этот вопрос в рамках рабочей группы по блокчейну и дискуссии по работе Внешэкономбанка по данному направлению. Мы говорили о будущем этого сектора в России, учитывая, что он так быстро развивается в мире. В том числе речь шла о генераторах электрической энергии, около которых можно было бы ставить такие [майнинговые] центры. Но пока это дискуссия, конкретных проектов еще нет. Чтобы такие центры развивались, необходимо подготовить соответствующее законодательство и его регулирование», — сказал РБК первый вице-премьер.
Как утверждает знакомый с ситуацией федеральный чиновник, Шувалова как куратора цифровой экономики майнинг криптовалюты интересует в последнюю очередь. По словам собеседника РБК, этим направлением занимаются Минфин и ЦБ.
«В России действительно многие начали майнить. Но кто именно занимается процессом, мы не знаем, — говорит Владислав Мартынов. — Дело не только в том, что в России дешевая электроэнергия, а в том, что зачастую есть излишки электроэнергии».
При этом, по данным сервисов по поиску работы, за последние полгода в России резко вырос спрос на специалистов в области блокчейна, майнинга и криптовалют. Согласно информации компании HeadHunter, с 1 января по 31 июля 2017 года работодатели разместили 201 вакансию для специалистов по блокчейну — это более чем в 10 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. В 18 раз выросло количество вакансий для соискателей, которые специализируются на криптовалюте, почти в шесть раз — на майнинге.
«Пока все пользуются тем, что российские регуляторы не могут предложить правил или законов относительно операций с криптовалютой, фактически — это абсолютно свободный рынок», — отмечает один из собеседников РБК в IT-компании. К разработке законодательной базы, регулирующей обращение криптовалют, в России приступили только в конце 2016 года, но пока ни один официальный документ в этой области не появился.
Основными центрами майнинга в России становятся регионы с дешевой электроэнергий, в частности Иркутск, уже получивший неофициальное название «майнинговой столицы России». В Иркутске электричество для частных лиц стоит примерно 1 руб. за кВтч и 3 руб. — для юридических лиц, тогда как в Москве — 5 руб. для всех, напоминает иркутский бизнесмен Юрий Дромашко, владеющий небольшой фермой для майнинга.
Инвесторы по всему миру начали вкладываться в создание майнинговых ферм с оборудованием для добычи криптовалюты, а физические лица стали виртуально объединять свои мощности в так называемые «майнинговые пулы» — по сути, серверы, к которым для совместного решения вычислительных задач подключаются устройства пользователей. Полученная в результате вычислений криптовалюта делится между пользователями в зависимости от вклада их оборудования в решение общей задачи, а владелец пула получает комиссию. В России майнинговые пулы и ферму развивает, например, Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.
Поскольку бесперебойная и недорогая электроэнергия — залог эффективности майнинга, этот бизнес оказался интересным для портовых операторов, в частности для группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, утверждают сразу два источника РБК. «Порты практически никогда не отключают энергомощности, и сейчас эти локации стали привлекать майнеров», — говорит собеседник РБК. Правда, в группе существование такого проекта отрицают.
В Иркутске, Новосибирске, Владивостоке и других восточных регионах активно закупается оборудование для майнинга, рассказал РБК представитель компании Coloco Group, которая специализируется на создании мобильных ЦОДов, размещаемых в грузовых контейнерах. «Снаружи — это обычный морской контейнер, внутри — спроектированное нашими инженерами и оснащенное по всем стандартам серверное помещение, — рассказывает собеседник РБК. — Выросший курс биткоина, сообщения в СМИ и сроки окупаемости в 7-10 месяцев настолько подогрели интерес, что вычислительное оборудование раскупалось за считанные дни, даже в Китае. В начале этого года мы запустили на базе нашего контейнерного решения несколько майнинговых проектов, закупали вычислительное оборудование через партнеров. Звонков от заинтересованных лиц поступает очень много».
Золотая жила для госпредприятий
По мнению предпринимателя Дромашко, в Москве и Санкт-Петербурге подпольный майнинг может процветать в крупных госучреждениях. «Почему Москва сейчас потребляет по бешеным ценам устройства для майнинга? Они [те, кто приобретает оборудование] просто ставят бесплатную розетку [на предприятии]. Главный риск для них — увольнение, вряд ли кто-то будет заводить уголовное дело по такому вопросу», — говорит Юрий Дромашко.
Как в конце июня сообщали «Ведомости», в Москве из-за ажиотажного спроса серьезно подорожали используемые для майнинга компьютерные видеокарты, возник их дефицит. Собеседники «Ведомостей» связывали это именно с растущей популярностью майнинга.
Вице-президент Radius Group Сергей Бобылев рассказал РБК, что на крупных предприятиях схема организации майнинга может строиться следующим образом. Частное лицо может арендовать помещение, построить ферму, установить майнеры и начать работу. «То есть он забирает энергию у предприятия, у которого есть ее переизбыток. Обычно это военные производства, военные базы, большие заводы, особенно закрытые, — отметил Бобылев. — Но сами предприятия этим не занимаются, потому что эта деятельность с точки зрения закона в России пока не регулируется».
Переизбыток электрических мощностей в России составляет более 20 тыс. МегаВт, согласно данным компании Russian Mining Center, созданной при участии структур Мариничева, Бобылева и ряда других IT-инвесторов. Среди предприятий, которые могли бы отдавать излишки энергии для майнинга, сразу несколько собеседников РБК называют производства госкорпорации «Ростех». На вопрос о том, является ли одним из крупных организаторов майнинговых проектов в России «Ростех», Шувалов заявил РБК, что о таком не слышал, но «в перспективе любая компания может войти в подобные проекты». В корпорации задумались над созданием своей блокчейн-стратегии, говорит Мартынов, но он не знает, занимаются ли на предприятиях «Ростеха» майнингом. Еще один источник РБК утверждает, что в структуре госкомпании «уже появилось несколько специалистов по блокчейну и криптовалютам».
В «Ростехе» РБК заявили, что корпорация не реализует каких-либо проектов в области майнинга.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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