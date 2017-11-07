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Новости /  Общество /  Социум  

О Куйбышевском параде 1941 года расскажут на выставке в Москве

7 ноября 2017 10:10
128
О Куйбышевском параде 1941 года расскажут на выставке в Москве Украшением парада в Куйбышеве стала его воздушная часть.
Украшением парада в Куйбышеве стала его воздушная часть.

Сегодня, 7 ноября в Музее Победы в Москве начинает работу выставка «С парада – на фронт», рассказывающая о военных парадах 1941 года.
В течение двух недель зрители смогут увидеть редкие фотокадры времен войны: как выглядели замаскированные Кремль и Манеж, как проходила эвакуация москвичей, как проводилось торжественное заседание в столичном метро, а также многочисленные фотографии парадов 7 ноября 1941 года в Москве, Куйбышеве, Воронеже и газетные публикации тех лет. Все материалы выставки снабжены подробными аннотациями, благодаря которым посетители узнают малоизвестные факты из истории тех легендарных парадов.

Мало кто знает, что 7 ноября 1941 года в нашей стране военный парад, посвященный 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, прошел не только на Красной площади в Москве, но также в Куйбышеве (ныне Самара) и Воронеже. Выставочный проект, открывающийся в Музее Победы, приурочен к 76-й годовщине этих парадов.

Парад в Куйбышеве решено было провести из-за тяжелого положения под Москвой. Дипломатическую столицу перенесли в этот волжский город, и 7 ноября 1941 года в Куйбышеве парад прошел на глазах у иностранных журналистов и представителей дипмиссий. Военные атташе Турции и Японии, присутствующие на параде, доложили руководству своих стран о военной мощи СССР. После этого ни Япония, ни Турция не вступили в войну против СССР. Украшением парада в Куйбышеве стала его воздушная часть. Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией советских ВВС иностранному дипломатическому корпусу. По разным оценкам, над Куйбышевом пролетело от 600 до 700 боевых самолётов преимущественно новых типов. Даже в самом крупном за всю современную историю воздушном параде 9 мая 2010 года над Красной площадью пролетело только 127 самолетов.
Предметную основу экспозиции в Музее Победы составляют комплексы материалов из фондов Музея Победы, Центрального архива ФСБ Российской Федерации, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и других.


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