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Постановлением Главы сельского поселения Лопатино новым улицам в микрорайоне Южный город присвоены наименования.Одна из улиц названа в честь советского и российского кинорежиссера, сценариста, актёра, поэта и драматурга Эльдара Рязанова, родившегося в Самаре.Вторая улица получила имя Петра Алабина, государственного и общественного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие нашего города. Появилась в новом микрорайоне и улица Кирилла и Мефодия, как дань уважения создателям старославянской азбуки и языка. Еще две улицы получили названия Федоровская и Преображенская.Напомним, что в пятой очереди микрорайона «Южный город» уже есть улица, названная в честь великого князя Дмитрия Донского и улица Губернаторская.