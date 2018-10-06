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Новости /  Общество /  Социум  

Новым начальником полиции Самары станет полковник Александр Прядко

6 октября 2018 14:47
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До последнего времени он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУМВД Волгоградской области.
"Новым начальником самарской полиции - заместителем начальника ГУМВД области станет полковник Александр Прядко. До последнего времени он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУМВД Волгоградской области", - сообщил в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.


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