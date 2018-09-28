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Новости /  Общество /  Социум  

Новым министром лесхоза, охраны окружающей среды и природопользования СО может стать глава Сергиевского района Алексей Веселов

28 сентября 2018 21:44
248
Так утверждают осведомленные источники «СО» ОНЛАЙН».
Так утверждают осведомленные источники «СО» ОНЛАЙН».

Биография 39-летнего Веселова достаточно далека от профиля ведомства, в которое прочат сергиевского главу. В нынешней должности он находится с 2013 года, до этого восемь лет занимал кресло первого заместителя, отвечая за экономический блок. По образованию «бухгалтер-финансист», карьеру начинал экономистом-операционистом в банке «Солидарность», потом работал в «Самараэнерго» и в администрации Советского района Самары. У Алексея Веселова есть свой твиттер, который он ведет достаточно активно, размещая твиты практически ежедневно.

Сергиевский район уже давно и упорно пытается использовать окружающие его природные богатства на благо родной экономики. По данным размещенного на сайте инвестиционного паспорта района, здесь до сих пор пытаются создать туристический центр с биатлонной трассой и горнолыжный комплекс.

Самарский минлесхоз сейчас возглавляет Александр Ларионов, которому в апреле этого года исполнился 61 год. С 1996 года он возглавлял администрацию Похвистневского района. В 2011 году был избран депутатом губернской думы, в связи с чем покинул пост главы района. Но уже через год сдал мандат в связи с назначением министром лесного хозяйства.


Фото:    «СО» ОНЛАЙН»


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Комментарии



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