Новым министром лесхоза, охраны окружающей среды и природопользования СО может стать глава Сергиевского района Алексей Веселов

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Биография 39-летнего Веселова достаточно далека от профиля ведомства, в которое прочат сергиевского главу. В нынешней должности он находится с 2013 года, до этого восемь лет занимал кресло первого заместителя, отвечая за экономический блок. По образованию «бухгалтер-финансист», карьеру начинал экономистом-операционистом в банке «Солидарность», потом работал в «Самараэнерго» и в администрации Советского района Самары. У Алексея Веселова есть свой твиттер, который он ведет достаточно активно, размещая твиты практически ежедневно.Сергиевский район уже давно и упорно пытается использовать окружающие его природные богатства на благо родной экономики. По данным размещенного на сайте инвестиционного паспорта района, здесь до сих пор пытаются создать туристический центр с биатлонной трассой и горнолыжный комплекс.Самарский минлесхоз сейчас возглавляет Александр Ларионов, которому в апреле этого года исполнился 61 год. С 1996 года он возглавлял администрацию Похвистневского района. В 2011 году был избран депутатом губернской думы, в связи с чем покинул пост главы района. Но уже через год сдал мандат в связи с назначением министром лесного хозяйства.Фото: