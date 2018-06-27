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Новости /  Общество /  Социум  

Новый центр оказания услуг для бизнеса в Самаре официально откроется 29 июня

27 июня 2018 15:17
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29 июня в 11.00 в Самаре на ул. Садовой, 247 состоится официальное открытие Центра оказания услуг для бизнеса «Мой бизнес» (ЦОУ). Центр будет работать на площадке ПАО "Банк Уралсиб", прием и выдача документов будет осуществляться в трех окнах. В каждом из них представители бизнеса смогут получить государственные и иные услуги, а также банковские продукты, необходимые для развития собственного дела.

Больше месяца центр оказывал услуги в тестовом режиме, в течение этого времени было принято более 300 пакетов документов от предпринимателей на оказание услуг.

На сегодняшний день в регионе на площадках Промсвязьбанка уже работают три ЦОУ: два центра в г.о. Тольятти по адресам: ул. Ворошилова, 33 и ул. Голосова, 26А, а также один центр в г.о. Самара по адресу ул. Гагарина, 95.

В каждом из этих центров по два окна приема и выдачи документов. Только за первые четыре месяца 2018 года ими оказано порядка 4 500 услуг.

Открытие данного центра осуществляется в рамках реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

ЦОУ призваны максимально упростить процедуру открытия и ведения бизнеса, предоставляя предпринимателям возможность получать целый комплекс услуг в одном окне, сообщает пресс-служба ГКУ СО «УМФЦ». 
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