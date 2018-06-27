Новый центр оказания услуг для бизнеса в Самаре официально откроется 29 июня

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Больше месяца центр оказывал услуги в тестовом режиме, в течение этого времени было принято более 300 пакетов документов от предпринимателей на оказание услуг.На сегодняшний день в регионе на площадках Промсвязьбанка уже работают три ЦОУ: два центра в г.о. Тольятти по адресам: ул. Ворошилова, 33 и ул. Голосова, 26А, а также один центр в г.о. Самара по адресу ул. Гагарина, 95.В каждом из этих центров по два окна приема и выдачи документов. Только за первые четыре месяца 2018 года ими оказано порядка 4 500 услуг.Открытие данного центра осуществляется в рамках реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».ЦОУ призваны максимально упростить процедуру открытия и ведения бизнеса, предоставляя предпринимателям возможность получать целый комплекс услуг в одном окне, сообщает пресс-служба ГКУ СО «УМФЦ».