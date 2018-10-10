Новый сайт: У дольщиков появилась возможность узнать больше о застройщике
10 октября 2018 15:54
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строительстве». Об этом на «прямой линии» рассказал начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Самарской области Сергей Лазарев.
Прежде чем приобрести «долевку» специалисты рекомендуют внимательно изучить материалы о компании-застройщике. Раньше информацию об учредителях, деятельности и проектах фирмы можно было посмотреть только на ее сайте. Сегодня все сведения застройщики обязаны размещать не только на собственном сайте, но и на общероссийском – наш.дом.рф, который создан по решению законодателей Российской Федерации и аккумулирует на одном информационном ресурсе всю необходимую информацию для принятия решения о покупке недвижимости.
«Штраф за несвоевременное размещение информации, за не размещение, а также за размещение неполной или заведомо ложной
информации на сайте наш.дом.рф для застройщиков существенный: от 50 до 200 тысяч рублей, - говорит Сергей Лазарев. – Поэтому можно предположить, что застройщики серьезно отнесутся к этой новой обязанности».
К слову, в Самарской области застройщики достаточно быстро осваивают новеллы в сфере участия в долевом строительстве. Так, внедрение процесса заключения договоров участия в долевом строительстве с уплатой взносов в Фонд защиты прав граждан в нашем регионе прошло без каких-либо негативных последствий.
Знакомой стала для застройщиков и процедура подачи документов на регистрацию договоров участия в долевом строительстве в электронном виде: опробована технология, залеплены умения в части обращений за регистрацией через Интернет, сделаны выводы об удобстве и меньших трудозатратах. Кроме того, ряд застройщиков сотрудничают с одним из ведущих банков России, который предлагает клиентам при оформлении ипотеки воспользоваться электронными услугами Росреестра
В итоге за 9 месяцев 2018 года доля заявлений, поданных в электронном виде в Самарской области составила почти 16% от общего
количества регистрации договоров участия в долевом строительстве. В этом году серьезный прорыв по подаче документов в электронном виде на регистрацию «долевок» наблюдается в Тольятти: за 9 месяцев текущего года доля заявлений в электронном виде составила 19%, тогда как за весь 2017 год она составляла 5,4%. «Договоры участия в долевом строительстве, которые поступили в электронном виде, регистрируются всего за три рабочих дня, - говорит Сергей Лазарев. – Гражданин получает зарегистрированный договор в электронном виде. Факт регистрации подтверждается усиленной квалифицированной цифровой подписью регистратора».
В ходе «прямой линии» эксперт дал совет, какие меры предпринять, чтобы обезопасить себя от мошеннических действий жительнице Самары, которая планирует купить «долевку» в порядке уступки права. В числе прочих прозвучала рекомендация заказать выписку о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, в которой в том числе указаны сами договоры и их реквизиты, стороны договора, способ обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору, сведения о залоге прав требования участника договора
и ограничении его прав. Стоимость выписки в бумажном варианте для граждан составляет 1500 рублей, а для юридических лиц 2500 рублей. В электронном виде выписка будет значительно дешевле: 700 рублей для граждан и 1400 рублей для компаний, передает пресс-служба Управления Росреестра СО.
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