Новый сайт: У дольщиков появилась возможность узнать больше о застройщике

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У дольщиков появилась возможность узнать больше о застройщике. С первого октября этого года застройщики обязаны размещать информацию о себе на сайте наш.дом.рф, достоверность данных на котором обеспечивается федеральным законом «Об участии в долевомстроительстве». Об этом на «прямой линии» рассказал начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Самарской областиПрежде чем приобрести «долевку» специалисты рекомендуют внимательно изучить материалы о компании-застройщике. Раньше информацию об учредителях, деятельности и проектах фирмы можно было посмотреть только на ее сайте. Сегодня все сведения застройщики обязаны размещать не только на собственном сайте, но и на общероссийском – наш.дом.рф, который создан по решению законодателей Российской Федерации и аккумулирует на одном информационном ресурсе всю необходимую информацию для принятия решения о покупке недвижимости.«Штраф за несвоевременное размещение информации, за не размещение, а также за размещение неполной или заведомо ложнойинформации на сайте наш.дом.рф для застройщиков существенный: от 50 до 200 тысяч рублей, - говорит Сергей Лазарев. – Поэтому можно предположить, что застройщики серьезно отнесутся к этой новой обязанности».К слову, в Самарской области застройщики достаточно быстро осваивают новеллы в сфере участия в долевом строительстве. Так, внедрение процесса заключения договоров участия в долевом строительстве с уплатой взносов в Фонд защиты прав граждан в нашем регионе прошло без каких-либо негативных последствий.Знакомой стала для застройщиков и процедура подачи документов на регистрацию договоров участия в долевом строительстве в электронном виде: опробована технология, залеплены умения в части обращений за регистрацией через Интернет, сделаны выводы об удобстве и меньших трудозатратах. Кроме того, ряд застройщиков сотрудничают с одним из ведущих банков России, который предлагает клиентам при оформлении ипотеки воспользоваться электронными услугами РосреестраВ итоге за 9 месяцев 2018 года доля заявлений, поданных в электронном виде в Самарской области составила почти 16% от общегоколичества регистрации договоров участия в долевом строительстве. В этом году серьезный прорыв по подаче документов в электронном виде на регистрацию «долевок» наблюдается в Тольятти: за 9 месяцев текущего года доля заявлений в электронном виде составила 19%, тогда как за весь 2017 год она составляла 5,4%. «Договоры участия в долевом строительстве, которые поступили в электронном виде, регистрируются всего за три рабочих дня, - говорит Сергей Лазарев. – Гражданин получает зарегистрированный договор в электронном виде. Факт регистрации подтверждается усиленной квалифицированной цифровой подписью регистратора».В ходе «прямой линии» эксперт дал совет, какие меры предпринять, чтобы обезопасить себя от мошеннических действий жительнице Самары, которая планирует купить «долевку» в порядке уступки права. В числе прочих прозвучала рекомендация заказать выписку о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, в которой в том числе указаны сами договоры и их реквизиты, стороны договора, способ обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору, сведения о залоге прав требования участника договораи ограничении его прав. Стоимость выписки в бумажном варианте для граждан составляет 1500 рублей, а для юридических лиц 2500 рублей. В электронном виде выписка будет значительно дешевле: 700 рублей для граждан и 1400 рублей для компаний, передает пресс-служба Управления Росреестра СО.