Новый глава Октябрьского района Самары начал с фотосессии с тигровым питоном на шее
13 декабря 2018 23:45
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«СО» ОНЛАЙН» напоминает, что Александр Кузнецов до конца ноября прошлого года занимал пост заместителя прокурора Самары. В этой роли он отметился тем, что год назад потребовал отправить в отставку по компрометирующим основаниям тогдашнего мэра Олега Фурсова. Позже стало известно, что он является сыном замглавы администрации губернатора, одного из самых известных политтехнологов «Единой России» Виктора Кузнецова. Главой района Кузнецов-младший стал по итогам конкурса 30 ноября, но о высокой вероятности его победы источники «Самарского обозрения» сообщили еще на этапе объявления конкурса.
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