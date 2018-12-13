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Новости /  Общество /  Социум  

Новый глава Октябрьского района Самары начал с фотосессии с тигровым питоном на шее

13 декабря 2018 23:45
107
Позировал он для самарских школьников в Международный день защиты животных, который отмечается 10 декабря.
Одним из первых появлений на публике нового главы Октябрьского района Самары Александра Кузнецова стала фотосессия с тигровым питоном на шее. Позировал он для самарских школьников в Международный день защиты животных, который отмечается 10 декабря. Сам зоопарк находится территории Октябрьского района. По мнению главы муниципалитета, «о зоопарке заботятся, животные чистые и довольные», передает «СО» ОНЛАЙН.

«СО» ОНЛАЙН» напоминает, что Александр Кузнецов до конца ноября прошлого года занимал пост заместителя прокурора Самары. В этой роли он отметился тем, что год назад потребовал отправить в отставку по компрометирующим основаниям тогдашнего мэра Олега Фурсова. Позже стало известно, что он является сыном замглавы администрации губернатора, одного из самых известных политтехнологов «Единой России» Виктора Кузнецова. Главой района Кузнецов-младший стал по итогам конкурса 30 ноября, но о высокой вероятности его победы источники «Самарского обозрения» сообщили еще на этапе объявления конкурса. 
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Комментарии



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Позировал он для самарских школьников в Международный день защиты животных, который отмечается 10 декабря.
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