Новый ГОСТ обяжет дорожников ухаживать за деревьями и чаще убирать мусор

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Этот документ будет регламентировать содержание автомобильных дорог. По нему будут установлены периоды проведения работ по содержанию дорог, а также искусственных сооружений. При этом нормы будут касаться именно дорог, и не будут распространяться на улицы населенных пунктов.На данный момент аналогичным документом является приказ Минтранса от 2007 года. Но он распространяется только на федеральные автодороги. Сотрудники Росавтодора считают, что данный документ устарел и требует обновлений.Сейчас уборкой автодорог дорожные службы должны заниматься от 15 до 32 раз в год. Под уборкой подразумевается чистка разделительных полос, откосов, обочин и участков под мостами от посторонних предметов и мусора. Новый ГОСТ удвоит количество уборок – от 30 до 64 раз в год в зависимости от территории, где находится автодорога.С проезжей части грязь и пыль убирают примерно 10-18 раз в год. Новый ГОСТ предполагает увеличение количества уборок до 30-54 раз в год. Также появятся требования к обслуживанию обзорных видеокамер. Их нужно будет очищать не менее 5-9 раз в год. Кроме того, дорожники должны будут очищать пункты взимания платы, пункты весогабаритного контроля. На последних объектах чистку датчиков придется производить раз в месяц.Также в ГОСТе будут прописаны нормы по озеленению придорожных зон. Так, дорожники должны будут поливать кустарники 2-4 раза в год, деревья – 2-15 раз в год (в зависимости от возраста растений). Третью часть растений нужно будет раз в год подпитывать удобрениями, а почву мульчировать.ГОСТ коснется содержания дорог, по которым в сутки проезжает от 2 до 7 тысяч автомобилей. Если количество автомобилей меньше, то и количество работ на них сократится. Соответственно, если поток машин больше, то интенсивность уборок увеличится. Если, например, подъездная дорога к городу за сутки пропускает более 100 тысяч авто, ее нужно будет очищать от мусора 128 раз в год, то есть каждые 2-3 дня.Новый ГОСТ планируют утвердить в конце этого года. В этом случае он вступит в силу в 2020 году.