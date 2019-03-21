Новый ГОСТ обяжет дорожников ухаживать за деревьями и чаще убирать мусор
21 марта 2019 14:42
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Этот документ будет регламентировать содержание автомобильных дорог. По нему будут установлены периоды проведения работ по содержанию дорог, а также искусственных сооружений. При этом нормы будут касаться именно дорог, и не будут распространяться на улицы населенных пунктов.
На данный момент аналогичным документом является приказ Минтранса от 2007 года. Но он распространяется только на федеральные автодороги. Сотрудники Росавтодора считают, что данный документ устарел и требует обновлений.
Сейчас уборкой автодорог дорожные службы должны заниматься от 15 до 32 раз в год. Под уборкой подразумевается чистка разделительных полос, откосов, обочин и участков под мостами от посторонних предметов и мусора. Новый ГОСТ удвоит количество уборок – от 30 до 64 раз в год в зависимости от территории, где находится автодорога.
С проезжей части грязь и пыль убирают примерно 10-18 раз в год. Новый ГОСТ предполагает увеличение количества уборок до 30-54 раз в год. Также появятся требования к обслуживанию обзорных видеокамер. Их нужно будет очищать не менее 5-9 раз в год. Кроме того, дорожники должны будут очищать пункты взимания платы, пункты весогабаритного контроля. На последних объектах чистку датчиков придется производить раз в месяц.
Также в ГОСТе будут прописаны нормы по озеленению придорожных зон. Так, дорожники должны будут поливать кустарники 2-4 раза в год, деревья – 2-15 раз в год (в зависимости от возраста растений). Третью часть растений нужно будет раз в год подпитывать удобрениями, а почву мульчировать.
ГОСТ коснется содержания дорог, по которым в сутки проезжает от 2 до 7 тысяч автомобилей. Если количество автомобилей меньше, то и количество работ на них сократится. Соответственно, если поток машин больше, то интенсивность уборок увеличится. Если, например, подъездная дорога к городу за сутки пропускает более 100 тысяч авто, ее нужно будет очищать от мусора 128 раз в год, то есть каждые 2-3 дня.
Новый ГОСТ планируют утвердить в конце этого года. В этом случае он вступит в силу в 2020 году.
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