Новые сорта хризантем вывели в Крыму

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"Мы получили авторские свидетельства на сорта хризантем под названиями "Таврический университет", "Николай Багров" и "Вернадский". Помимо меня, их селекционерами являются сотрудники ботсада Любовь Маркина и Елена Пидгайная. Это наши первые, но, конечно, не последние авторские сорта растений", - сказала Репецкая, слова которой приводит пресс-служба университета.Сотрудники ботанического сада ведут селекционную работу и с другими культурами."Например, мы работаем с ирисами. Надеемся, что в скором времени сможем порадовать жителей и гостей Симферополя другими новинками нашей селекции", - добавила Репецкая.