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Новости /  Общество /  Социум  

Новому московскому аэропорту официально присвоили название Жуковский

18 ноября 2017 10:47
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Новому московскому аэропорту официально присвоили название Жуковский Целью проекта названо решение стратегических задач в области авиаперевозок.
Целью проекта названо решение стратегических задач в области авиаперевозок.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился присвоить наименования Жуковский новому международному аэропорту в Подмосковье. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

«На базе аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени М.М.Громова, расположенного в городе Жуковском Московской области, реализуется инвестиционный проект по созданию международного аэропорта. Новому аэропорту присвоено наименование «Жуковский», — говорится в документе.

Целью проекта названо «решение стратегических задач в области авиаперевозок, включая создание низкотарифного авиаперевозчика».

Николай Жуковский — русский ученый в области механики, основатель теоретической, технической и экспериментальной аэродинамики, педагог и популяризатор науки.

Международный аэропорт открылся в Жуковском 30 мая 2016 года. Пропускная способность воздушной гавани должна составить 12 млн пассажиров в год. К 2021 году планируется расширить терминал и открыть второй. Кроме этого, в аэропорту построят две автомобильные стоянки и центр техобслуживания самолетов, пишут «Известия».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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