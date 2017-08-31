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«ННК» входит в пятерку крупнейших работодателей Самарской области. Здесь трудится более 4 тыс. человек.
«Новокуйбышевская нефтехимическая компания» отметила своё 60-летие
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«Новокуйбышевская нефтехимическая компания» отметила своё 60-летие

31 августа 2017 17:41
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«ННК» входит в пятерку крупнейших работодателей Самарской области. Здесь трудится более 4 тыс. человек.
31 августа коллектив «ННК» в торжественной обстановке Дома Культуры Новокуйбышевска отметило 60-летие предприятия.

В 1957 году на Куйбышевском заводе синтетического спирта (КЗСС), производства которого ныне входят в состав АО «ННК», была получена первая продукция. Важнейшее значение нефтехимического предприятия в хозяйственной жизни СССР подчеркивает тот факт, что в августе 1958 года во время визита в Самарскую область завод посетила правительственная делегация во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым.

В 1964 году начал работу Новокуйбышевский нефтехимический комбинат, который стал уникальным не только для СССР, но и для Европы, и получил негласное название «Флагман европейской нефтехимии». Именно здесь были освоены многие сложнейшие технологии нефтехимии, ставшие основой развития отрасли в стране.

Более 5 лет назад производства бывшего КЗСС и ННК были объединены в единый нефтехимический комплекс. Через некоторое время в его состав вошла Новокуйбышевская ТЭЦ-2. В результате объединения предприятий и технической
модернизации произошел рост основных нефтехимических производств и наращивание мощностей, был освоен выпуск новых продуктов. В 2013 году  ННК стала победителем Всероссийского конкурса РСПП «Лучшие Российские предприятия» в номинации «Динамика, эффективность, ответственность». В марте 2015 года предприятие вошло в структуру ПАО «НК «Роснефть».

Сегодня на «ННК» функционируют основные производства базовой нефтехимии: сжиженных углеводородов, МТАЭ и  бензола, производство фенола, ацетона, альфаметилстирола, олефинов, энергетический комплекс. Действует не имеющее аналогов в России и странах СНГ производство пара-трет- бутилфенола (ПТБФ), а также единственное в стране производство синтетического этанола.

Перечень продукции выпускаемой АО «ННК» насчитывает более 50 наименований. По итогам 2016 года объем переработанного сырья составил 1,2 млн. тонн и товарной продукции - более 1,1 млн. тонн. «ННК» входит в пятерку крупнейших работодателей Самарской области. Здесь трудится более 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба облправительства.

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Комментарии



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