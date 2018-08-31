Новокуйбышевск сегодня отметил свое 66-летие и День нефтяника

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С двойным праздником новокуйбышевцев поздравил Дмитрий Азаров."Именно нефтепереработка, нефтедобыча, нефтехимия стала основой для развития города, и не случайно он отсчитывает свою судьбу вместе с заводскими коллективами. В 1-ю очередь я хочу поздравить всех тружинников предприятий. Сегодня Новокуйбышевск, пожалуй, самый благоустроенный город в СО, по темпам развития - самый лидирующий. Успехи в экономике, производстве сказываются на благополучии людей. Люди здесь хотят жить ,растить детей, работать. Люди связывают будущее со своим родным городом,"- отметил Дмитрий Азаров.Глава региона - новокуйбышевцам: "Я горжусь тем, что талантами и энергией людей создается будущее города, а значит, будущее нашего региона и будущее страны".Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил ветеранов, которые создавали славную летопись города и его ведущих предприятий, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.