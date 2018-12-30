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Новости /  Общество /  Социум  

Новогодняя ночь на площади Куйбышева. Фейерверк в 01:00!

30 декабря 2018 14:56
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Праздничная программа на площади Куйбышева 31 декабря начнется в 22.30. Ведущими мероприятия будут популярные самарские ведущие Антон Самохвалов, Андрей Миронов и Алексей Ягунов.
Праздничная программа на площади Куйбышева 31 декабря начнется в 22.30. Ведущими мероприятия будут популярные самарские ведущие Антон Самохвалов, Андрей Миронов и Алексей Ягунов.

Для гостей праздника выступят популярные коллективы Самары - шоу барабанов «Loud street girls», ансамбль «Незабава», трио «Face control», театр народной песни «Добро», группы «Cover
Band» и «Революция». Красочные номера в этот вечер представит хореографический коллектив «Волжские узоры», а театр «Пластилиновый дождь» будет радовать зрителей необычными
перфомансами.

В праздничной программе примет участие популярный российский музыкант, чемпион мира по баяну Сергей Войтенко.

Самарцы в этот вечер в смогут услышать поздравления Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, руководителей региона и города.

Также в новогоднюю ночь 1 января 2019 года в 01:00 гостей праздника ждет красочный фейерверк.

Кроме того, для жителей и гостей Самары на площади Куйбышева открыта Усадьба самарского Деда Мороза. Всех посетителей ожидает новогодний квест в волшебном лесу с участием сказочных персонажей и заветная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в красиво оформленной Усадьбе, где дети и взрослые могут загадать желания.

Дом самарского Деда Мороза на пл. Куйбышева :
30 и 31 декабря открыт с 12:00 до 20:00
1 января - с 16:00 до 20:00
Со 2 января по 8 января - с 12:00 до 20:00.
Технические перерывы с 14:00 до 14:30, с 16:00 до 17:00.

Также на площади впервые бесплатно и до самой весны работает деревянная горка и два катка. Организованы прокат и заточка коньков, а также и сервисные зоны для удобства посетителей, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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30 декабря 2018  14:56
Праздничная программа на площади Куйбышева 31 декабря начнется в 22.30. Ведущими мероприятия будут популярные самарские ведущие Антон Самохвалов, Андрей Миронов и Алексей Ягунов.
Новогодняя ночь на площади Куйбышева. Фейерверк в 01:00!
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