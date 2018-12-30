Новогодняя ночь на площади Куйбышева. Фейерверк в 01:00!

94

Для гостей праздника выступят популярные коллективы Самары - шоу барабанов «Loud street girls», ансамбль «Незабава», трио «Face control», театр народной песни «Добро», группы «CoverBand» и «Революция». Красочные номера в этот вечер представит хореографический коллектив «Волжские узоры», а театр «Пластилиновый дождь» будет радовать зрителей необычнымиперфомансами.В праздничной программе примет участие популярный российский музыкант, чемпион мира по баяну Сергей Войтенко.Самарцы в этот вечер в смогут услышать поздравления Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, руководителей региона и города.Также в новогоднюю ночь 1 января 2019 года в 01:00 гостей праздника ждет красочный фейерверк.Кроме того, для жителей и гостей Самары на площади Куйбышева открыта Усадьба самарского Деда Мороза. Всех посетителей ожидает новогодний квест в волшебном лесу с участием сказочных персонажей и заветная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в красиво оформленной Усадьбе, где дети и взрослые могут загадать желания.Дом самарского Деда Мороза на пл. Куйбышева :30 и 31 декабря открыт с 12:00 до 20:001 января - с 16:00 до 20:00Со 2 января по 8 января - с 12:00 до 20:00.Технические перерывы с 14:00 до 14:30, с 16:00 до 17:00.Также на площади впервые бесплатно и до самой весны работает деревянная горка и два катка. Организованы прокат и заточка коньков, а также и сервисные зоны для удобства посетителей, передает пресс-служба администрации Самары.