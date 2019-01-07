Новогодний эфир "Одноклассников" посмотрели более семи миллионов пользователей
7 января 2019 23:46
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При этом во время эфира в новогоднюю ночь оно набрало 6,3 миллиона просмотров и 5,3 миллиона уникальных пользователей, остальные просмотры собрала уже запись шоу.
"Настоящий Новый год" также поставил рекорд среди всех трансляций "Одноклассников" по вовлечённости зрителей. Среднее время смотрения превысило 74 минуты. За четыре часа эфира зрители оставили больше 20 тысяч комментариев.
Благодаря "Настоящему Новому году" одноклассники сломали тренд на снижение активности пользователей в соцсетях в новогоднюю ночь. Миллионы юзеров остались смотреть новогоднее шоу.
В "Настоящем Новому году" приняли участие певицы Ёлка и Макsим, группы "Моя Мишель" и Jukebox Trio, артисты Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Александр Ревва и Burito, фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Навка и другие знаменитости. Звёзды пели песни и участвовали в конкурсах.
Фото: © Кадр из фильма «Ирония судьбы» и кадр из видео OK/Настоящий Новый Год 2019!/life.ru
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