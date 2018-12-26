Новогодние праздники на Последней миле стадиона «Самара Арена». Программа

123

«Последняя миля» превратится в Берендеево царство. Главной достопримечательностью сказочного городка станет новогодняя елка — самая высокая в городе. На метровом подиуме будет установлена ель высотой 25 метров, венчать ее будет двухметровая «звезда». Общая высота конструкции — 28 метров. Елка будет украшена 1300 игрушками и 85 гирляндами по 25 метров.Пройдя по «Тропе сказок», можно будет посетить Почту Деда Мороза и написать ему послание, заглянуть в гости к Снегурочке в ее сказочный теремок.На ярмарке можно будет приобрести предметы декоративно-прикладного творчества, сувенирную продукцию, а также посмотреть новогодние мультфильмы, кинофильмы и поздравления, которые планируется транслировать на больших экранах рядом с «Самарой Ареной».Любителей активного отдыха порадует возможность покататься на коньках и лыжах (предусмотрены прокат спортинвентаря и камеры хранения), будут и снежные горки. Также будут организованы катания на лошадях, оленях, а еще малышей и взрослых прокатит сказочный паровозик.Отдельная спортивная программа ожидает посетителей 8 января: гости смогут посетить мастер-классы по керлингу, фигурному катанию, хоккею с шайбой, заняться скандинавской ходьбой, пострелять из лука по 3D-мишеням.31 декабря, 7 и 8 января будет представлена концертная программа, а сюрпризом станет специально написанная для этого праздничного времени песня.Также в новогодние праздники на территории «Последней мили» будут организованы точки питания.В ночь с 31 декабря на 1 января, а также 7 и 8 января будет действовать рамочная система прохода на территорию, в остальные дни – с 1 по 6 января – вход свободный.Обращаем внимание, что, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, в новогоднюю ночь температура воздуха понизится до -19°, рекомендуем одеваться теплее.С 12:00 на экранах у главной сцены начнется показ новогодних мультфильмов, кинофильмов и трансляция видеопоздравлений.С 15:00 до 21:00 будут работать лыжня, каток (выдача спортинвентаря), организовано катание на лошадях и оленях, катание на паровозике.С 15:00 до 22:00 будут работать «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза).С 15.00 — ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).С 20:00 до 04:00 на главной сцене – праздничная новогодняя программа «Эстафета праздничных побед». Гостей новогодней ночи ждут молодежные группы «Экватор», «Карица», «Фернандез бенд», оркестр Дедов Морозов, артисты Самарского академического театра оперы и балета, театр народной песни «Добро», фолк-трио «Незабава», молодежные вокальные коллективы, чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков.В 01:00 – фейерверк.С 1 по 6 января 2019 года ежедневно:С 12:00 до 22:00 – трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.С 14:00 до 22:00 – каток, лыжня (выдача спортинвентаря), ярмарка.С 15:00 до 21:00 — «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза), катание на лошадях и оленях, катание на паровозике.7 января 2019 года:С 12:00 до 17:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.С 15:00 до 21:00 — каток, лыжня (выдача спортинвентаря), катание на лошадях и оленях, катание на паровозике, «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза).С 15.00 – ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).С 17:00 до 20:00 на главной сцене – рождественская концертная программа, в которой примут участие вокально-инструментальный дуэт «Кирилл да Марья», детский музыкальный театр «Задумка», уличный театр «Пластилиновый дождь», вокалистка Ирина Сигал, инструментальный квартет «Наши люди», вокальный эстрадный секстет «Лаборатория музыки», скрипач Альберт Носков, артисты самарских театров, Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова.С 20:00 до 22:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.8 января 2019 года:С 11.00 до 12.00 — скандинавская ходьба.С 12:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.С 14:00 до 17:00 на главной сцене – концертная программа (семейный детский праздник). Будут организованы интерактивные детские площадки, спортивные соревнования и мастер-классы. В концертной программе планируется участие детских творческих коллективов «Задумка» и «Класс», показ кукольных спектаклей, проведение «детской» интерактивной дискотеки, «белого шоу» театра «Пластилиновый дождь».С 15:00 до 21:00 — лыжня, каток (выдача спортинвентаря), катание на лошадях, оленях, катание на паровозике, «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза).С 15.00 – ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).С 14.00 до 17.00 — мастер-класс по керлингу, стрельба из лука по 3D-мишеням.С 14.30 до 15.30 — мастер-класс по фигурному катанию.С 15:30 до 16:30 — мастер-класс по хоккею с шайбой.С 17:00 до 22:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.Оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы.Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов.Иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению.Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки).Красящие вещества.Алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы.Напитки в стеклянной или жестяной таре более 0,5 литра.Металлические термосы.Пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, передает пресс-служба облправительство.