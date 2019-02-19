Новое предложение: повысить максимально допустимую скорость на трассах

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Данное предложение прозвучало в рамках обсуждения предполагаемого введения штрафа за превышение скоростного лимита на 10-20 км/час.Сейчас в населенных пунктах можно ездить со скоростью до 60 км/час, за городом - до 90 км/час, а на автомагистралях - до 110 км/час. Лысаков предлагает на федеральных трассах за городом, где есть две и более полосы движения в каждом направлении, повысить скоростной лимит. Но насколько – не уточнил. А в населенных пунктах скоростной лимит снизить до 50 км/час.Как отметил депутат, ограничить скорость или повысить скоростной лимит сейчас могут регионы самостоятельно, не дожидаясь изменений на федеральном уровне. Напомним, вероятность введения штрафа за превышение скоростного лимита на 10-20 км/час обсуждается с конца 2018 года. Пока же официальное предложение еще не поступило в правительство РФ.Также Вячеслав Лысаков предложил вернуть в ГИБДД полномочия по утверждению планов и проектов при организации дорожного движения. Сейчас эту функцию выполняет Росавтодор, если это касается федеральных трасс, а также органы исполнительной власти, если это касается дорог местного и регионального значения.